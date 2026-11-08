El estadio del Real Madrid sufrió un inesperado corte de iluminación durante los minutos finales del encuentro entre Cincinnati y Atlanta

La NFL vivió un momento inesperado durante su regreso a Madrid. En pleno partido entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, el Santiago Bernabéu sufrió un apagón que dejó a oscuras parte del inmueble cuando se disputaba el último cuarto del encuentro, provocando sorpresa entre los aficionados y los protagonistas del compromiso.

El incidente ocurrió durante la pausa de los dos minutos, cuando la iluminación del estadio presentó una falla y las luces se apagaron momentáneamente. Aunque la situación generó incertidumbre, el servicio regresó en cuestión de segundos y el partido pudo continuar sin mayores complicaciones.

Zac Taylor reaccionó sorprendido al apagón en el Bernabéu

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción de Zac Taylor, entrenador en jefe de los Cincinnati Bengals, quien no pudo ocultar su sorpresa ante lo que estaba sucediendo. El apagón tomó desprevenidos a los asistentes, en un encuentro que representaba una nueva visita de la NFL a territorio español.

Pese al inconveniente, el espectáculo pudo llegar a su conclusión con normalidad y Cincinnati terminó llevándose una contundente victoria por 34-17 sobre Atlanta, en un partido que tuvo emociones desde el primer cuarto.

Atlanta Falcons le arrebata el invicto a los 49ers | AP

¿Cómo fue la victoria de Bengals sobre Falcons en Madrid?

Los Atlanta Falcons comenzaron mejor el compromiso y consiguieron tomar ventaja durante el primer cuarto. Sin embargo, los Bengals reaccionaron antes del descanso y protagonizaron un segundo periodo dominante, en el que consiguieron 17 puntos sin respuesta para darle la vuelta al marcador.

Durante la segunda mitad, Cincinnati mantuvo el control del encuentro y administró su ventaja para sellar el triunfo por 34-17. Además del espectáculo deportivo, el partido contó con un show de medio tiempo encabezado por el cantante colombiano Manuel Turizo.