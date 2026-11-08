¿Dónde ver el Monday Night Football Vikings vs Bills de la Semana 9 de la NFL?

¿Dónde ver el Monday Night Football Vikings vs Bills de la Semana 9 de la NFL? | RÉCORD

Buffalo y Minnesota protagonizarán el último encuentro de la Semana 9, en un duelo de Monday Night Football que podrá seguirse en México a través de ESPN y Disney +

La Semana 9 de la temporada 2026 de la NFL llegará a su fin con un atractivo enfrentamiento entre los Buffalo Bills y los Minnesota Vikings, quienes se medirán este lunes 9 de noviembre en el Monday Night Football.

El U.S. Bank Stadium, casa de Minnesota, será el escenario de este encuentro, en el que ambas franquicias buscarán sumar una victoria importante en su camino por mantenerse entre los equipos protagonistas de la temporada.

El partido comenzará a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, y los aficionados podrán seguir todas las acciones en vivo a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

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¿A qué hora y dónde ver Bills vs Vikings?

El Monday Night Football entre Buffalo y Minnesota se disputará este lunes 9 de noviembre. Estos son los detalles para seguir el encuentro desde México:

Partido : Buffalo Bills vs Minnesota Vikings.

Fecha : Lunes 9 de noviembre de 2026.

Horario : 19:15 horas (tiempo del centro de México).

Estadio : U.S. Bank Stadium.

Transmisión: ESPN y Disney+.

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¿Cómo llegan Bills y Vikings al Monday Night Football?

El enfrentamiento pondrá frente a frente a dos franquicias que buscan consolidarse en la temporada regular. Buffalo llegará a territorio de Minnesota con la intención de aprovechar el momento de su ofensiva, mientras que los Vikings intentarán hacerse fuertes ante su afición.

El partido también representa una oportunidad para que ambos equipos den un paso importante en sus respectivas conferencias, en una campaña que entra en una etapa cada vez más exigente.