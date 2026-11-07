Colts escuchan ofertas por Daniel Jones antes de la fecha límite de cambios en la NFL

Múltiples equipos ya preguntaron por el mariscal de campo de Indianápolis

Los movimientos de alto impacto están a la orden del día en la NFL. Además de mantener conversaciones de intercambio por el corredor estrella Jonathan Taylor, los Indianapolis Colts también han entrado en pláticas para traspasar al mariscal de campo Daniel Jones, según revelaron fuentes de la liga a Adam Schefter y a Ian Rapoport.

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A pesar de que Jones está programado para iniciar como titular este domingo frente a los Dallas Cowboys, la gerencia de Indianápolis ha recibido llamadas de múltiples franquicias preguntando por su disponibilidad y se ha mostrado completamente dispuesta a escuchar ofertas antes de la fecha límite de cambios de este martes a las 16:00 horas (Tiempo del Este).

Los equipos interesados en Daniel Jones y la opción de los Minnesota Vikings

Entre las organizaciones que sondearon el terreno por Jones estuvieron los Baltimore Ravens, quienes buscaban soluciones urgentes tras perder por lesión a Lamar Jackson y Tyler "Snoop" Huntley, aunque finalmente optaron por adquirir al veterano Jacoby Brissett procedente de los Arizona Cardinals.

Sin embargo, Baltimore no es el único interesado. Dentro de la liga ha cobrado fuerza la especulación en torno a los Minnesota Vikings, franquicia con la que Daniel Jones ya tiene historia previa y que cuenta con una defensiva de calibre de Super Bowl —además de atravesar problemas de lesiones en la posición con Kyler Murray—, por lo que no se descarta que hagan un movimiento agresivo. Asimismo, cualquier equipo que sufra la baja de su pasador este fin de semana podría levantar el teléfono para contactar a los Colts.

Daniel Jones podría mantenerse con los Colts | AP

El factor contractual y el futuro de Daniel Jones en Indianápolis