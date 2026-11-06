El equipo de NFL utilizó el campo de entrenamiento del conjunto merengue de cara a su juego en el Santiago Bernabéu

Los Atlanta Falcons ya están en Madrid para su duelo internacional ante los Cincinnati Bengals. El viajó con varios días de anticipación para aclimatarse a la ciudad de España, sin embargo, esto significa que el Real Madrid tendrá que acortar sus entrenamientos, pues compartirán campo con el cuadro de la NFL durante estos días.

Atlanta y Real Madrid comparten campo

La franquicia de Atlanta realizó su primera sesión de trabajo en la ciudad deportiva del Real Madrid, mientras que Cincinnati tiene previsto comenzar sus entrenamientos a partir del jueves en las instalaciones de la Real Federación Española de Futbol.

A su llegada a la capital española, el entrenador en jefe de los Falcons, Kevin Stefanski, destacó las instalaciones que el conjunto merengue puso a disposición de su equipo y agradeció la organización logística que hizo posible el traslado de la franquicia al otro lado del Atlántico.

"Son unas instalaciones extraordinarias para trabajar esta semana. Mover a todo un equipo de fútbol americano al otro lado del océano representa un reto mayúsculo, y estamos sumamente agradecidos tanto con la NFL como con nuestra propia organización por la enorme labor que hay detrás para que nosotros solo tengamos que subir al avión y competir".

KhaDarel Hodge, en su etapa con los Atlanta Falcons | AP

Conviven con los merengues

El equipo de la NFL fue recibido por el Real Madrid en su llegada a las instalaciones. A través de imágenes compartidas en rede sociales, se pudo ver como Jude Bellingham saludó a algunos jugadores de los Falcons.

También, integrantes del cuerpo técnico del Real Madrid, entre ellos José Mourinho, se sentaron en las gradas del campo de entrenamiento para presenciar los primeros trabajos del cuadro de la NFL.