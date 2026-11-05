Robert Kraft, dueño de los Patriots, fue operado de emergencia y se perderá homenaje a Rob Gronkowski

El propietario de New England se recupera de una cirugía de espalda

Los New England Patriots tendrán una ausencia importante fuera del terreno de juego. Robert Kraft, propietario de la franquicia, fue sometido a una cirugía de espalda y se encuentra en proceso de recuperación, por lo que no podrá asistir a la ceremonia de ingreso de Rob Gronkowski al Salón de la Fama del equipo, programada para este sábado.

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El empresario de 85 años confirmó a ESPN que deberá permanecer en reposo por indicaciones médicas, situación que también le impedirá estar presente en el partido del domingo contra los Green Bay Packers. Además, Kraft no viajará con los Patriots a Múnich, donde enfrentarán a los Detroit Lions la próxima semana.

Robert Kraft, dueño de Kraft Group | AP

¿Qué le pasó a Robert Kraft, dueño de los Patriots?

El propietario de New England explicó que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica debido a problemas en la espalda, aunque no ofreció mayores detalles sobre el procedimiento. Pese a las molestias físicas, Kraft reconoció que una de sus principales preocupaciones es perderse el reconocimiento a Gronkowski, uno de los jugadores más importantes en la historia reciente de la franquicia.

"Por más dolor que tenía antes de pasar por el quirófano, me duele todavía más tener que perderme la ceremonia", declaró Kraft a ESPN. El empresario también recordó las múltiples operaciones de espalda que sufrió Gronkowski durante su carrera y bromeó sobre las dificultades que representa atravesar este tipo de procedimientos médicos.

Goodell habla con Robert Kraft, dueño de los Patriotas | AP

"Siempre le decía a Gronk que en mi próxima vida quería ser como él, porque jamás lo vi tener un mal día. Pero después de un par de cirugías de espalda, retiro lo dicho; no quiero volver a pasar por esto en la vida", comentó el propietario de los Patriots, quien mantiene una relación cercana con el exala cerrada desde su llegada al equipo en 2010.

La ausencia de Kraft coincide con un momento complicado para New England, que registra una marca de cinco victorias y tres derrotas en la temporada. Los Patriots han tenido que enfrentar distintas lesiones en su plantilla, particularmente en la ofensiva, donde jugadores como A.J. Brown, TreVeyon Henderson, Mack Hollins y Hunter Henry han presentado problemas físicos.

Rob Gronkowski, en su etapa con los New England Patriots | AP

Rob Gronkowski ingresará al Salón de la Fama de los Patriots

El exala cerrada fue elegido por los aficionados en abril para formar parte del Salón de la Fama de los New England Patriots, reconocimiento que recibirá oficialmente este sábado. La franquicia también tiene preparado un homenaje durante el medio tiempo del encuentro contra Green Bay, después de coordinar su participación con Fox, cadena en la que Gronkowski trabaja como analista.

Durante sus nueve temporadas con New England, Rob Gronkowski conquistó tres títulos de Super Bowl y acumuló 521 recepciones, 7 mil 861 yardas y 79 touchdowns en temporada regular. Además, participó en cinco Super Bowls y fue seleccionado cuatro veces al equipo All-Pro, consolidándose como uno de los principales referentes ofensivos de la franquicia durante la etapa de Tom Brady.