Los Niners también abrieron la ventana de 3 semanas para Robinson y Hobbs

Llega una ayuda más que esperada. Los San Francisco 49ers comenzaron su semana de preparación con novedades importantes en el parte médico. El conjunto californiano anunció por primera vez desde la Semana 2 de la NFL, el estelar ala defensiva Nick Bosa regresó al emparrillado, aunque lo hizo de forma limitada.

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Los refuerzos finalmente están llegando para los San Francisco 49ers pues, tras su semana de descanso, el equipo apunta a contar con uno de sus mejores jugadores. Nick Bosa, regresó este miércoles a las prácticas marcando su primera actividad en el campo tras seis semanas alejado por una lesión en la pantorrilla izquierda.

Aunque un tirón muscular en la pantorrilla suele requerir menos tiempo de recuperación, tanto el jugador como el cuerpo técnico optaron por la cautela tras la semana de descanso. En su primera comparecencia ante los medios desde el percance ocurrido a finales de septiembre, Bosa reconoció que habría podido forzar su regreso antes, pero prefirió priorizar el estado físico a largo plazo.

“La temporada es larga y simplemente me recordé a mí mismo que necesito estar listo para el tramo definitivo”, explicó Bosa.

Nick Bosa durante un partido de los 49ers | AP

El entrenador en jefe, Kyle Shanahan, fue conciso al valorar su evolución: “Ha progresado; por eso hoy trabajó de forma limitada”. Para un jugador de 29 años con un historial que incluye tres roturas de ligamento cruzado anterior y diversos problemas musculares, la prudencia parece la estrategia más sensata con miras a la postemporada.

Bosa admitió que la molestia pudo originarse al sobrecompensar una tendinitis en la rodilla derecha que arrastraba desde los campos de entrenamiento. “Las lesiones de pantorrilla conllevan un proceso largo. Nunca había tenido una, así que tomó más tiempo del esperado, pero ahora ya ni pienso en ello”, apuntó el defensivo, quien lució su habitual manga de compresión en la rodilla derecha durante los ejercicios.

Nick Bosa regresa con los 49ers | AP

Posibles bajas para la semana 9

Pese al regreso de Nick Bosa a los entrenamientos del equipo, no todo es felicidad en la Bahía ya que, varios elementos clave se quedaron sin actividad este miércoles. Aunque Shanahan no reveló la gravedad de sus lesiones se espera que en los próximos dos días den más noticias sobre su estado físico.

Entre los jugadores más destacados que se quedaron sin poder entrenar, estan, Christian McCaffrey (isquiotibiales) Deebo Samuel (isquiotibiales) y Mike Evans (tendón de Aquiles).

Al ser consultado sobre las molestias de Evans en el tendón de Aquiles, Shanahan se mostró optimista pero prudente: "Creo que hemos avanzado mucho y las cosas marchan en la dirección correcta. Es algo con lo que definitivamente debemos ser inteligentes; no vamos a forzarlo. Solo queremos esperar hasta que esté completamente sano mientras sigue trabajando para lograrlo".