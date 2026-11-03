El tackle defensivo confesó que cayó de rodillas para rezar cuando recibió la noticia de su traspaso a San Francisco

DeForest Buckner está de vuelta en San Francisco y su regreso representa mucho más que una incorporación para fortalecer la línea defensiva de los 49ers. El tackle defensivo tenía claro que, si abandonaba a los Indianapolis Colts, su destino ideal era regresar a la franquicia que lo seleccionó en la primera ronda del Draft de 2016. Ahora, después de concretarse el intercambio por una selección de cuarta ronda, el jugador volverá a vestir los colores del equipo de la Bahía.

La noticia tuvo un impacto emocional para Buckner, quien disputó sus primeras cuatro temporadas profesionales con San Francisco. El propio jugador reconoció que no pudo contener sus emociones cuando recibió la confirmación del movimiento por parte de Ed Dodds, gerente general interino de Indianápolis, y reveló que se arrodilló para rezar al conocer que su regreso era una realidad.

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DeForest Buckner revela cómo reaccionó al regresar a San Francisco

Durante sus primeras declaraciones tras concretarse el intercambio, Buckner recordó el momento en que recibió la llamada que confirmó su regreso a los 49ers y explicó lo especial que fue tener una nueva oportunidad con la organización.

"Cuando finalmente recibí la llamada de Dodds confirmando que el traspaso era oficial y que volvía aquí, para ser honesto, caí de rodillas y comencé a rezar", relató el defensivo.

El jugador también consideró que su regreso fue una oportunidad inesperada que no pensaba volver a tener, por lo que ahora buscará aprovecharla al máximo.

"Dios abre puertas que uno creía cerradas, y abrió esta nuevamente para mí. Ahora solo busco aprovechar esta oportunidad al máximo", agregó.

DeForest Buckner, jugador de Indianápolis, persiguiendo a Kyler Murray | AP

Buckner también recordó su salida de San Francisco en 2020, cuando fue enviado a Indianapolis. Aunque reconoció que inicialmente quedó sorprendido y que la decisión le provocó tristeza, aseguró que aquella etapa le permitió llegar a una organización que apostó por él y en la que entregó todo durante seis temporadas.

Pese a la distancia, el defensivo nunca perdió el contacto con varios de sus antiguos compañeros, entre ellos Kyle Juszczyk, George Kittle, Fred Warner, Nick Bosa, Dre Greenlaw y Deebo Samuel. Esa relación fue uno de los factores que facilitaron su decisión de volver.

"Es un lazo que jamás se rompió. Cuando te entregas tanto a tus compañeros y logras cosas importantes, se forja una hermandad eterna. Mantener esa comunicación facilitó enormemente la decisión de regresar", explicó.

DeForest Buckner en celebración con los San Francisco 49ers | AP

¿Qué puede aportar DeForest Buckner a los 49ers?

La llegada de Buckner representa un movimiento importante para San Francisco, especialmente por la posibilidad de fortalecer su presión sobre los quarterbacks rivales. Su experiencia dentro del sistema de Kyle Shanahan y su conocimiento de buena parte del vestuario también pueden facilitar su adaptación inmediata.

Además, su posible combinación con Nick Bosa, una vez que el ala defensiva se encuentre disponible tras superar su lesión, representa una perspectiva alentadora para la línea defensiva de los 49ers.

El regreso del tackle defensivo también supone una oportunidad para volver a competir por los objetivos más importantes de la NFL. Buckner reconoció que, aunque agradece el tiempo que pasó en Indianapolis y las relaciones que construyó con los Colts, su prioridad es disputar partidos trascendentes y pelear por un campeonato.

"Lo único que me interesa es disputar partidos con significado, ganar y competir por un anillo de Super Bowl. Llegar a este equipo me brinda esa posibilidad, y haré todo lo que esté en mis manos para aportar a nuestro grupo y ayudar a la franquicia a cumplir ese objetivo", concluyó.