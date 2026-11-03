San Francisco 49ers refuerzan su ofensiva con el regreso de KhaDarel Hodge a la NFL

KhaDarel Hodge, en su etapa con los Atlanta Falcons | AP

El receptor de 31 años vuelve a la franquicia de San Francisco tras haber sido dado de baja a principios de octubre

Los San Francisco 49ers anunciaron la incorporación del receptor abierto KhaDarel Hodge a su escuadra de prácticas, en un movimiento con el que la franquicia californiana suma experiencia a su plantilla durante la Temporada 2026 de la NFL.

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El jugador de 31 años regresa a la organización después de haber formado parte del equipo durante los primeros meses de la campaña. Su contratación representa una nueva oportunidad para mantenerse activo en la liga y buscar un lugar dentro del roster principal de los 49ers.

Hodge participó en tres encuentros con San Francisco durante la presente temporada, en los que registró una recepción para 18 yardas. Sin embargo, el equipo decidió prescindir de sus servicios el pasado 1 de octubre, antes de concretar su regreso mediante un contrato para la escuadra de prácticas.

KhaDarel Hodge y Raheem Morris, ambos en su etapa con Atlanta Falcons | AP

¿Quién es KhaDarel Hodge, el receptor que regresa a los 49ers?

Originario de Mendenhall, Mississippi, KhaDarel Hodge llegó a la NFL en julio de 2018, cuando firmó con Los Angeles Rams como agente libre no reclutado en el Draft. Desde entonces, el receptor de 1.88 metros de estatura y 95 kilogramos de peso ha construido una trayectoria que incluye su paso por distintas franquicias.

A lo largo de nueve temporadas, Hodge ha formado parte de Los Angeles Rams (2018), Cleveland Browns (2019-2020), Detroit Lions (2021), Atlanta Falcons (2022-2025) y San Francisco 49ers (2026). Su experiencia en diferentes organizaciones le ha permitido desempeñarse tanto en labores ofensivas como en equipos especiales.

En sus estadísticas acumuladas dentro de la NFL, el veterano registra 121 partidos disputados, 10 de ellos como titular, además de 68 recepciones para 1,044 yardas y dos touchdowns. También mantiene un promedio de 15.4 yardas por recepción y cuenta con cuatro apariciones en postemporada.

KhaDarel Hodge, en su etapa con los Atlanta Falcons | AP

¿Cómo fue la trayectoria universitaria de KhaDarel Hodge?

Antes de comenzar su carrera profesional, Hodge inició su formación en Hinds Community College y posteriormente continuó su desarrollo deportivo en Prairie View A&M University, institución a la que representó durante tres temporadas, entre 2015 y 2017.

Durante su etapa con Prairie View A&M, el receptor participó en 30 encuentros y acumuló 104 recepciones para 1,797 yardas y 21 touchdowns, con un promedio de 17.3 yardas por atrapada. Estos números formaron parte de su trayectoria previa a su llegada a la NFL, donde ahora buscará una nueva oportunidad con San Francisco.