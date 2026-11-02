Washington vino de atrás para imponerse 27-10 a Philadelphia y conseguir su segunda victoria de la temporada

Los Washington Commanders regresaron a la senda del triunfo en la NFL después de imponerse 27-10 a los Philadelphia Eagles en el Sunday Night Football de la Semana 8. El equipo dirigido por Dan Quinn remontó una desventaja de diez puntos y consiguió su segunda victoria de la temporada, en un enfrentamiento divisional disputado en el Northwest Stadium.

La escuadra de Washington logró reaccionar después de un complicado inicio de partido y terminó por dominar a Philadelphia gracias a su defensiva y al trabajo de Jayden Daniels, quien lanzó para 217 yardas y un pase de anotación. Con este resultado, los Commanders dejaron su marca en dos victorias, cuatro derrotas y un empate, mientras que los Eagles sufrieron su sexto descalabro consecutivo.

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Extraordinaria forma de romper la mala racha

El encuentro comenzó favorable para Philadelphia Eagles, que se adelantó 10-0 durante el primer cuarto gracias a un gol de campo de Jake Elliott y una anotación terrestre de Saquon Barkley. Sin embargo, Washington consiguió reaccionar antes del descanso y comenzó a reducir la diferencia con un gol de campo de Drew Stevens.

La ofensiva de los Commanders encontró mayor ritmo durante el segundo periodo, cuando Jayden Daniels conectó un pase de touchdown de ocho yardas con Stefon Diggs para igualar el marcador. Posteriormente, Stevens convirtió otro gol de campo que permitió a Washington tomar una ventaja que ya no perdería durante el resto del compromiso.

Darius Cooper trata de hacer una recepción en el partido ante Commanders en el SNF | AP

En la segunda mitad, Washington mantuvo el control del encuentro y aprovechó los errores de Philadelphia para ampliar su diferencia. La defensiva consiguió presionar constantemente al mariscal de campo Tanner McKee, mientras que Rachaad White apareció en el último cuarto con una anotación terrestre que terminó por sentenciar la victoria 27-10.

Eagles suman seis derrotas consecutivas y complican su temporada en la NFL

Uno de los factores determinantes para el triunfo de los Commanders fue el desempeño de su defensiva, que consiguió cinco capturas y una intercepción sobre Tanner McKee. Charles Omenihu también fue protagonista al recuperar un balón suelto provocado por Dorance Armstrong, una acción que permitió a Washington recuperar la posesión en un momento importante del partido.

Por su parte, Philadelphia Eagles volvió a mostrar problemas para mantener el ritmo ofensivo después de tomar ventaja en el marcador. El conjunto dirigido por Nick Sirianni fue incapaz de volver a sumar puntos después del primer cuarto y terminó por sufrir su sexta derrota consecutiva, dejando su registro en dos triunfos y seis descalabros.

Stefon Diggs con una de las atrapadas de touchdown de la noche en el Eagles vs Commanders | AP