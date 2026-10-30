San Francisco 49ers expanden su programa de flag football en México y llegan a la CDMX

La franquicia de la NFL busca impulsar el futbol bandera entre niños y jóvenes mediante un programa gratuito

Los San Francisco 49ers continúan fortaleciendo su presencia en México con la llegada de su programa 49ers Flag México a la Ciudad de México, una iniciativa presentada por Banorte que busca promover la práctica del futbol bandera entre estudiantes de educación básica, mediante su incorporación a las clases de educación física.

El proyecto, desarrollado en colaboración con la 49ers Foundation y NFL México, tiene como objetivo facilitar el acceso gratuito a esta disciplina y fomentar el desarrollo deportivo de niños y jóvenes. Después de su implementación en Los Cabos y Monterrey, la llegada a la capital permitirá que cerca de 100 escuelas mexicanas cuenten con actividades relacionadas con el flag football.

Andrés Guardado, Vanessa Ponce de León e Isaac Alarcón | Captura de pantalla

49ers Flag México llega a escuelas de la Ciudad de México

La presentación oficial del programa se realizó en la Escuela Primaria Benito Juárez, donde participaron representantes de 49 planteles educativos. Durante el evento, 70 profesores de educación física recibieron capacitación sobre las reglas y fundamentos del futbol bandera, mediante un taller impartido por Arely Monserrat Pérez García, conocida como 'Coach Kelly', directora de Formación Educativa de la iniciativa.

Además de la preparación para docentes, alrededor de 100 estudiantes participaron en actividades del programa 49ers EDU, que combina la enseñanza deportiva con conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM). La jornada también incluyó ejercicios prácticos en cancha, donde los profesores aplicaron los conocimientos adquiridos con el acompañamiento del exjugador de los 49ers, Alfredo Gutiérrez.

"Creemos que todos los estudiantes merecen la oportunidad de jugar, aprender y desarrollarse a través del deporte, sin importar su origen, género o situación económica", expresó Sofy Navarro, directora de Impacto y Estrategia de Programas de la 49ers Foundation, quien destacó la importancia de ampliar el acceso a esta disciplina en distintas regiones del país.

Banderín de los San Francisco 49ers en el Estadio Azteca en 2022 | IMAGO 7

¿Qué actividades realizarán los 49ers en México para impulsar el flag football?

La llegada de 49ers Flag México a la capital también forma parte de una serie de actividades que la franquicia de la NFL desarrollará en territorio mexicano con el apoyo de Banorte y Nike. Entre las iniciativas contempladas se encuentran clínicas deportivas y encuentros con aficionados, en los que participarán directivos, exjugadores, porristas y la mascota oficial del equipo, Sourdough Sam.

Uno de los principales objetivos del programa será preparar a las nuevas generaciones ante el crecimiento internacional del futbol bandera, disciplina que formará parte de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En este contexto, Coach Kelly destacó la importancia de capacitar a los profesores para identificar y desarrollar el talento deportivo desde las escuelas, con la posibilidad de que algunos estudiantes aspiren a representar a México en competencias internacionales.