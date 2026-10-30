Con seis capturas y tres entregas a favor, la defensa de Green Bay comandó una nueva victoria en la temporada

La defensa de Green Bay sigue siendo clave para que el equipo sume victorias. Este jueves, el equipo de Wisconsin consiguió su quinto triunfo en la temporada al imponerse ante los Carolina Panthers, sobreponiéndose a tres entregas de balón por parte de la ofensiva. Con el triunfo de 27-19, los Packers sueñan con el liderato de la división.

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Una defensa impasable

Por sexto juego en la campaña, la defensa de Green Bay mantuvo a sus rivales en 20 puntos o menos. Curiosamente, esta parece ser la ruta de la victoria para el equipo pues es precisamente en estos juegos donde ha conseguido sus cinco victorias, con la única excepción siendo ante Detroit la semana pasada.

Esta noche en Lambeau Field detuvieron a una ofensiva que ha batallado constantemente en las últimas semanas. Esta vez lograron detener a Bryce Young seis ocasiones detrás de la línea, cada una de ellas fue por jugadores distintos. Al final, Young terminó el juego con 200 yardas con el 50% de pases completados y una intercepción.

Además de la entrega por intercepción, la defensa también le devolvió el balón a su ofensiva con tres detenciones en cuarta oportunidad, la última para sellar el triunfo de su equipo ya con el reloj en ceros.

Defensivo de Green Bay buscando detener a Bryce Young | AP

La ofensiva sigue dejando dudas

Pese a haber puesto 27 puntos en el marcador, la ofensiva todavía no convence. Este jueves entregó el balón en tres ocasiones incluyendo un fumble para arrancar el partido. De no ser por la defensa, el juego pudo haber ido a favor de Carolina.

Pese a que Jordan Love logró sumar tres pases de anotación, una de ellas a Josh Jacobs quien también sumó un TD por tierra, el QB batalló mucho especialmente en el último cuarto. El QB cerró el juego con cuatro series ofensivas en el cuarto cuarto donde no pudo poner el juego fuera de alcance, en estas series tuvo una intercepción y tres despejes en series que no superaron las 6 jugadas.

Love logró terminar el partido con 288 yardas en 30 pases completos. Este fue quizá el mejor juego del QB en cuanto a estadísticas, sin embargo, sumó su sexto juego entregando el balón por lo que deberá mejorar en este aspecto.

Jordan Love lanzando un pase de anotación ante los Panthers | AP

¿Qué sigue para los equipos?