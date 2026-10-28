El defensivo estrella apunta a regresar a los entrenamientos con el primer equipo tras su fuerte lesión en la rodilla

La larga espera para la reaparición de Micah Parsons parece acercarse a su fin. El estelar cazamariscales de los Green Bay Packers apunta volver a las prácticas la próxima semana, dando un paso crucial en su rehabilitación tras más de diez meses apartado de los emparrillados por una severa lesión en la rodilla izquierda.

Podría interesarte NFL Josh Jacobs rompe el silencio tras su arresto y pide disculpas a los Green Bay Packers

Alistan el regreso de Parsons

El optimismo creció tras las declaraciones del entrenador en jefe Matt LaFleur. El defensivo apuntaba a regresar tras la semana 6, sin embargo, su vuelta a las canchas se ha ido demorando sin un tiempo estimado para volverlo a ver jugar. Este martes, sin embargo, el estratega modificó su discurso de forma notable.

"Eso espero, Así es. Al fin y al cabo, es una decisión médica. Pero, sin duda, tengo muchas ganas de que ocurra. Lo que digo es que existe una posibilidad", señaló LaFleur al ser consultado sobre la vuelta de su figura defensiva, reconociendo el giro en su respuesta.

Matt LaFleur en la NFL I AP

Micah ha estado alejado 10 meses

Parsons sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco el 14 de diciembre y pasó por el quirófano dos semanas más tarde. Actualmente permanece en la lista de jugadores físicamente incapacitados para competir (PUP). En cuanto el defensivo reanude los entrenamientos, la franquicia dispondrá de una ventana reglamentaria de tres semanas para decidir si lo activa en el plantel principal o lo envía a la reserva de lesionados por el resto del año.

A pesar de este avance, el cuerpo técnico maneja los tiempos con cautela. Con un compromiso pactado para este jueves ante los Carolina Panthers el regreso de Parsons está más lejos de lo esperado. La Semana 9 frente a los New England Patriots el 8 de noviembre parece demasiado pronto para verlo en los emparrillados.

El calendario sugiere que la organización optará por la paciencia. Los Packers recibirán a los Minnesota Vikings en la Semana 10 antes de su semana de descanso en la Semana 11, lo que sitúa el 25 de noviembre, en el choque ante Los Angeles Rams, como el escenario más viable para el esperado debut de Parsons en la campaña.