Jerry Jones ha reiterado su interés en llevar su franquicia a la Ciudad de México para jugar en el Azteca

Los Dallas Cowboys siguen reiterando su deseo de jugar en México. Pese a que aún no hay equipo confirmado para los juegos del 2027 o 2028 Jerry Jones ha levantado la mano en múltiples ocasiones para llevar su franquicia al Estadio Azteca, algo que hizo en tres ocasiones, la última hace ya 25 años.

Jerry Jones y su ilusión de jugar en México

Pese a que no hay fechas confirmadas para que los Cowboys jueguen en México, el empresario y dueño de los Vaqueros, afirmó que quieren jugar en México. Jones destacó el apoyo que han recibido en México y su ilusión de poder disputar un partido en el Estadio Azteca.

"Si miramos hacia el futuro y nos preguntamos qué opinamos al respecto... Sin duda, nuestra preferencia es jugar en México. Siempre nos ha encantado jugar en México. Y mantenemos presencia allí siempre que podemos... Así que, si pudiéramos elegir libremente, México es el lugar donde nos gustaría jugar partidos", añadió el empresario

Jerry Jones, dueño y gerente general de los Dallas Cowboys en un podcast | AFP

¿Los Cowboys han jugado en México?

Antes de 2005, el método principal que utilizaba NFL para promocionar su deporte en el extranjero era a través del 'American Bowl', una serie de partidos de pretemporada que se jugaban en todo el mundo, sin embargo, a partir de dicho año, la NFL empezó a llevar su temporada regular a otros países, incluyendo México, es en este tipo de partidos que Dallas visitó nuestro territorio.

Pese a no haber venido a México en temporada regular, Dallas si tiene historial en nuestro país. La primera vez que el equipo de la Estrella Solitaria vino a México fue el 15 de agosto de 1994, cuando los Dallas Cowboys, que ostentaban la corona de campeones del Super Bowl, se midieron ante los Houston Oilers (hoy Tennessee Titans) sobre en el Estadio Azteca, en un compromiso correspondiente al American Bowl, la iniciativa que buscaba expandir sus fronteras.

Houston Oilers vs Dallas Cowboys en el Estadio Azteca para el American Bowl de 1994 | MEXSPORT

Aunque las pizarras entregaron un discreto 6-0 favorable a la franquicia de Houston, el verdadero espectáculo estuvo en las tribunas. La afición mexicana, respondió de manera importante y llenó el Coloso de Santa Úrsula hasta registrar una impresionante entrada de 112,376 espectadores. Dicha cifra continúa vigente como el récord absoluto de asistencia para cualquier partido organizado por la NFL.

Cuatro años más tarde, los Vaqueros regresarían para una nueva edición del American Bowl, esta vez como los New England Patriots. Dos años después de su quinto Super Bowl y en los últimos años de Troy Aikman, Michael Irving y Emmitt Smith, Dallas volvió a jugar en el Azteca y nuevamente, terminaron cayendo. El marcador terminó favoreciendo al equipo de Massachussets 21-3.

Troy Aikman con los Dallas Cowboys enfrentando a los Patriots en el Estadio Azteca | MEXSPORT

Finalmente, Dallas regresó a México para el 2001 para medirse a otro de los equipos más populares en México, los Oakland Raiders. El 27 de agosto de dicho año, el equipo de la Estrella Solitaria finalmente ganó en México al imponerse 21-6 a los malosos.