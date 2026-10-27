Dez Bryant corre en un juego de los Vaqueros de Dallas | AP

Bryant aseguró que la discusión comenzó después de que lo cerraran en el tráfico y cuestionó la actuación de los oficiales que intervinieron

Dez Bryant, una de las figuras más reconocidas en la historia reciente de los Dallas Cowboys, quedó envuelto en un altercado en Southlake, Texas, que terminó con una citación por agresión. El incidente ocurrió el domingo 25 de octubre, luego de una discusión entre varios involucrados que llevó a la intervención de la policía.

De acuerdo con los reportes policiales, los oficiales acudieron a un estacionamiento tras recibir llamadas que alertaban sobre una pelea y la posible presencia de un arma. Los agentes desenfundaron sus armas como medida preventiva y retuvieron temporalmente a varias personas, aunque no encontraron ninguna pistola en el lugar.

¿Qué provocó el altercado de Dez Bryant?

El exjugador explicó en una entrevista con OutKick que el problema comenzó cuando otro conductor presuntamente le cerró el paso mientras manejaba. Según su versión, la discusión continuó en un estacionamiento y uno de los hombres insinuó que podía dispararle, aunque Bryant reconoció que no vio ninguna arma.

Bryant admitió que golpeó el teléfono del otro conductor cuando este comenzó a grabarlo, acción que derivó en la citación por agresión mediante contacto físico, una falta menor de clase C en Texas. El exreceptor no fue arrestado y deberá comparecer ante un tribunal municipal a más tardar el 20 de noviembre.

Dez Bryant celebra un Towchdown | AP

Dez Bryant cuestiona la actuación de los policías

El exjugador también expresó su molestia porque, según relató, los oficiales lo obligaron a tirarse al suelo y lo esposaron frente a sus hijas, quienes presenciaron el operativo. Bryant aseguró que su mayor preocupación fue que sus pequeñas lo vieran en esa situación, mientras un agente apuntaba un arma durante la intervención.

Rodgers-Cromartie trata de detener a Dez Bryant | AP