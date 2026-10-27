Atrapadón de George Pickens en el partido de Dallas ante Eagles | AP

Dak Prescott y Cedee Lamb tuvieron un extraordinario partido en patio ajeno

Los Dallas Cowboys se impusieron 31-21 a los Philadelphia Eagles en una emocionante edición del Monday Night Football de la NFL, en un encuentro marcado por las volteretas, las grandes jugadas ofensivas y una destacada actuación de Dak Prescott, quien comandó a los Vaqueros hacia una importante victoria frente a uno de sus principales rivales divisionales.

El enfrentamiento disputado en Philadelphia tuvo emociones desde los primeros minutos, con ambos equipos intercambiando anotaciones y aprovechando los errores defensivos. Sin embargo, Dallas encontró en CeeDee Lamb y George Pickens a sus principales armas ofensivas, mientras que DeMarvion Overshown terminó por inclinar definitivamente la balanza a favor de los visitantes.

Prescott y Lamb comandaron la ofensiva de Dallas

Los Cowboys comenzaron el encuentro con la primera posesión del balón y rápidamente consiguieron abrir el marcador mediante un gol de campo. Philadelphia respondió con una anotación terrestre de Saquon Barkley, quien aprovechó los espacios de la defensiva rival para darle la vuelta al resultado y colocar a los Eagles al frente durante el primer cuarto.

La respuesta de Dallas no tardó en llegar. Dak Prescott encontró a CeeDee Lamb con un extraordinario pase de touchdown, devolviendo momentáneamente la ventaja a los Vaqueros. Sin embargo, Dameon Pierce volvió a castigar a la defensiva visitante con otra anotación para Philadelphia, manteniendo un intenso intercambio ofensivo durante los primeros minutos del compromiso.

Saquon Barkley aportó puntos con Eagles ante Dallas | AP

En el segundo cuarto, los visitantes comenzaron a imponer condiciones gracias a las conexiones de Prescott con sus receptores. George Pickens protagonizó una espectacular recepción que permitió a Dallas continuar avanzando, mientras que Lamb volvió a aparecer en momentos importantes para colocar a su equipo en posición de anotar. Los Cowboys aprovecharon sus oportunidades y se marcharon al descanso con ventaja de 20-14.

Dallas Cowboys sentenció el partido con una intercepción

Para la segunda mitad, Philadelphia buscó reaccionar y encontró respuestas en su ofensiva comandada por Tanner McKee. El quarterback encabezó una serie ofensiva que terminó con un touchdown de Makai Lemon, manteniendo a los Eagles en la pelea y aumentando la presión sobre una defensiva de Dallas que había sufrido durante distintos momentos del encuentro.

No obstante, CeeDee Lamb volvió a convertirse en protagonista con una recepción espectacular, mientras que Prescott también hizo daño con su movilidad para conseguir una conversión de dos puntos. Dallas mantuvo la intensidad ofensiva y, aunque no logró transformar todas sus oportunidades en touchdowns, Brandon Aubrey aportó puntos importantes mediante sus goles de campo para ampliar la diferencia en el último cuarto.

Dak Prescott siendo protagonista en el duelo de Dallas ante Philadelphia | AP