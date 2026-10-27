El rapero estadounidense encabezará el espectáculo del 14 de febrero en el SoFi Stadium de California

Absolutamente confirmado. Jay-Z será el encargado de protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, que se celebrará el próximo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California. El rapero estadounidense, ganador de 25 premios Grammy, encabezará uno de los eventos musicales más esperados del año, según anunciaron la NFL, Roc Nation y Apple Music.

La noticia fue revelada durante la transmisión del Monday Night Football entre Dallas Cowboys y Philadelphia Eagles, a través de ESPN. El anuncio marca un momento especial en la trayectoria del artista, quien desde 2019 ha tenido un papel fundamental en la organización de los espectáculos de medio tiempo de la NFL mediante su compañía Roc Nation.

¿Por qué Jay-Z fue el elegido?

La elección de Jay-Z llega en medio de las celebraciones por sus tres décadas de trayectoria musical. Recientemente, el rapero presentó su serie de conciertos JAY-Z30 en el mismo SoFi Stadium, los días 23 y 24 de octubre, donde conmemoró el 30 aniversario de su álbum Reasonable Doubt y los 25 años de The Blueprint, dos de los trabajos más importantes de su carrera.

Durante estas presentaciones, el artista estuvo acompañado por grandes figuras de la industria musical, entre ellas Blue Ivy Carter, John Legend, DJ Khaled, Too Short, Dr. Dre y Snoop Dogg. La presencia de estos invitados ha incrementado las expectativas sobre las posibles colaboraciones que podrían formar parte de su actuación durante el Super Bowl LXI.

Jay-Z protagonizará el medio tiempo del Super Bowl en 2027 | Captura de pantalla

Desde 2019, Roc Nation mantiene una alianza con la NFL para colaborar en la producción y selección de los artistas del espectáculo de medio tiempo. Bajo esta asociación, el evento ha contado con presentaciones de Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd, Rihanna, Usher, Kendrick Lamar y Bad Bunny, quien encabezó la edición de 2026.

¿Quiénes podrían acompañar a Jay-Z durante el Super Bowl LXI?

Una de las principales interrogantes tras el anuncio es quiénes serán los invitados especiales que acompañarán a Jay-Z en el escenario. Entre los nombres que generan mayores expectativas aparece Beyoncé, esposa del rapero, quien ya tiene experiencia en este evento tras protagonizar el espectáculo del Super Bowl XLVII en 2013 y participar como invitada especial durante el Super Bowl 50 en 2016.

Otros posibles invitados son Dr. Dre y Snoop Dogg, quienes recientemente compartieron escenario con Jay-Z en Inglewood. Ambos también formaron parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI, celebrado en 2022 en el SoFi Stadium, junto con Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre los artistas que acompañarán al rapero.

So-Fi Stadium, sede del Super Bowl LXI