¡Oficial! Jalen Hurts se pierde el resto de la temporada por coágulos de sangre en los pulmones

El mariscal de campo de Eagles no podrá regresar por complicaciones con los coágulos de sangre que se habían encontrado en él recientemente

Si la noticia ya era mala en un principio, ahora es peor. Jalen Hurts no podrá terminar la temporada 2026 de la NFL con Philadelphia Eagles, luego de que su problema de coágulos sanguíneos resultara más delicado de lo que inicialmente se pensaba. Este lunes 19 de octubre, la franquicia confirmó que los médicos detectaron una trombosis venosa profunda y múltiples coágulos en sus pulmones, situación que impedirá al quarterback continuar jugando mientras recibe tratamiento.

La noticia ha causado preocupación entre los aficionados de Eagles y ha generado cuestionamientos sobre la atención médica que recibió el jugador, especialmente después de que se le permitiera disputar un encuentro en Londres pese a presentar un coágulo en la pierna. Mientras tanto, Tanner McKee será el encargado de comandar la ofensiva de Philadelphia durante la ausencia de Hurts, una baja especialmente sensible para un equipo que atraviesa un complicado inicio de temporada.

¿Qué le pasó a Jalen Hurts y cuál es su estado de salud?

A través de un comunicado conjunto con Nicole Lynn, representante del quarterback, Philadelphia Eagles dio a conocer que Jalen Hurts fue diagnosticado inicialmente con una trombosis venosa superficial en la pantorrilla izquierda durante su estancia en Londres. Sin embargo, después de nuevas evaluaciones y estudios médicos, los especialistas confirmaron que su condición era más delicada, pues también presenta una trombosis venosa profunda y embolias pulmonares bilaterales, es decir, coágulos que afectan ambos pulmones.

Pese a la gravedad del diagnóstico, la organización aseguró que el jugador se encuentra clínicamente estable y no presenta limitaciones funcionales significativas. Los médicos determinaron que deberá someterse a un tratamiento con anticoagulantes, medicamentos que ayudan a evitar la formación y el crecimiento de coágulos sanguíneos. Durante este proceso, Hurts tendrá prohibido participar en actividades de contacto físico, incluido el futbol americano, por lo que no podrá regresar a los emparrillados mientras continúe bajo medicación.

Jalen Hurts se pierde el resto de la campaña con Eagles | AP

La franquicia también envió un mensaje alentador sobre el futuro de su estrella. De acuerdo con el comunicado, el pronóstico médico es favorable y se espera que Hurts consiga recuperarse por completo, sin presentar secuelas a largo plazo. Además, podrá mantenerse cerca del equipo y continuar realizando trabajos de acondicionamiento físico, con la posibilidad de retomar las actividades de contacto una vez que termine su tratamiento y reciba la autorización médica correspondiente.

¿Por qué Jalen Hurts jugó con Philadelphia Eagles pese a tener un coágulo?

La situación ha generado cuestionamientos debido a que Jalen Hurts participó en el partido de Philadelphia Eagles contra Jacksonville Jaguars en Londres, a pesar de que los médicos ya habían identificado un coágulo superficial en su pantorrilla izquierda. Según explicó la franquicia en un comunicado previo, el quarterback comenzó a recibir atención médica el 8 de octubre, después de reportar molestias relacionadas con un golpe sufrido durante el encuentro contra Los Angeles Rams.

Antes del compromiso en Inglaterra, una ecografía reveló la presencia del coágulo. No obstante, el personal médico de Eagles y los especialistas consultados en Londres consideraron que Hurts podía jugar sin poner en riesgo su salud, por lo que recibió autorización para disputar el encuentro. Posteriormente, un nuevo estudio mostró desplazamiento del coágulo y el equipo decidió apartarlo de las actividades deportivas. Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente que existiera negligencia médica, aunque las circunstancias han provocado dudas sobre las decisiones tomadas durante su atención.

Jalen Hurts en conferencia de prensa con Eagles | AP