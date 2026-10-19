Brock Purdy, quarterback de 49ers, será el mejor de la historia de la NFL en una estadística relevante; mira el récord que persigue ante Commanders

Brock Purdy prepara un envío en el partido contra los Seahawks, de la temporada 2026. l AP

El mariscal de campo de San Francisco conseguirá la marca en horario estelar, en MNF, contra Washington

El quarterback de los San Francisco 49ers, Brock Purdy, ostentará esta noche ante los Commanders, el rating más alto de la historia en la NFL y por si fuera poco lo hará en el mejor escenario posible, en MNF, en horario estelar, a nivel nacional.

Brock Purdy, mariscal de campo de los San Francisco 49ers, en juego ante los Miami Dolphins| AP

Actualmente, Purdy tiene un rating de pasador de 105.4, superando al líder histórico Lamar Jackson, quarterback de los Baltimore Ravens, quien registra 102.7; sin embargo, para ingresar oficialmente en los libros de récords de la NFL, un mariscal de campo necesita un mínimo de mil 500 intentos de pase en campaña regular.

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El llamado 'Mr Irrelevant' al ser seleccionado por la franquicia de la Bahía en el último pick (262) del Draft de 2022, se encuentra al borde de alcanzar la ansiada cifra, pues con mil 495 intentos, está a solo cinco envíos de establecer la nueva marca esta noche en el Levi's Stadium contra Washington.

La ventaja de Purdy sobre Lamar es tal que, incluso si lanzara cinco intercepciones consecutivas al inicio del partido, seguiría conservando el récord: si lanzara cinco intercepciones en sus siguientes cinco intentos, su índice de pasador bajaría a 103.7, un registro que sigue superando la marca de Jackson.

Brock Purdy lanzando un pase con la presión de la defensa de Rams | AP

¿Qué es el rating de quarterback?

El rating de quarterback (o índice de pasador) en la NFL es una fórmula matemática oficial que mide la eficiencia de pase de un mariscal de campo en una escala que va del 0 al 158.3.

Introducido por la NFL en 1973, sirve para comparar el desempeño de los pasadores sin importar cuántas veces lancen el ovoide.

La fórmula toma cuatro estadísticas básicas del jugador por cada intento de pase:

1. Porcentaje de pases completos (Completados / Intentos).

2. Yardas por pase (Yardas totales / Intentos).

3. Porcentaje de pases de touchdown (Touchdowns / Intentos).

4. Porcentaje de intercepciones (Intercepciones / Intentos).

Cada uno de estos valores se calcula, se acota dentro de un rango específico y se combina en una ecuación matemática cuyo puntaje máximo perfecto es 158.3.

Brock Purdy celebrando anotación ante los Miami Dolphins | AP

Superior a Rodgers y Mahomes

En cinco temporadas en la NFL, Purdy suma 50 aperturas como quarteback hasta la Semana 5 de 2026, con una marca de 35 triunfos por 15 derrotas, y con este mínimo de partidos como titular supera en rating a futuras leyendas que ingresarán al Salón de la Fama, cuando sea su elegibilidad.

Con los 105.4, además de colocarse arriba de Lamar Jackson, el 'Gambusino' también domina a Aaron Rodgers (101.9), Joe Burrow (101.3) y Patrick Mahomes (100.9), con lo que busca colocar su nombre en la historia de la Liga.

Brock Purdy, mariscal de campo de San Francisco 49ers, en victoria ante Cardinals | AP

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