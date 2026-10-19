Commanders ante 49ers en el cierre de la Semana 6 | Récord

Los 49ers buscan llegar a 6-0 y mantener el invicto ante unos Commanders que necesitan reaccionar tras empatar con los Giants

El Monday Night Football entre Washington Commanders y San Francisco 49ers pondrá fin a la Semana 6 de la NFL este lunes 19 de octubre. El partido se jugará en el Levi’s Stadium y podrá verse en México a través de ESPN México y DAZN mediante NFL Game Pass Internacional, a partir de las 18:15 horas, tiempo del centro de México.

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San Francisco llega con marca de 5-0 y tiene la oportunidad de convertirse en el primer equipo de la temporada en alcanzar seis victorias. Sin embargo, no es el único conjunto invicto: Kansas City Chiefs también mejoró a 5-0 tras vencer a los Chargers, mientras que Minnesota Vikings conserva el mismo registro, aunque descansó durante esta jornada.

¿Cómo llegan los 49ers y los Commanders al Monday Night Football?

Los 49ers intentarán aprovechar su condición de locales para extender su paso perfecto y cerrar la semana con una victoria más. El equipo dirigido por Kyle Shanahan ha mostrado solidez en el arranque de campaña y buscará evitar cualquier sorpresa frente a un rival que todavía no encuentra regularidad.

Kyle Juszczyk, jugador de los San Francisco 49ers, en el partido ante los Denver Broncos | AP

Washington, por su parte, llega después de empatar 27-27 ante los New York Giants y tiene récord de 1-3-1. Los Commanders aún no consiguen ganar como visitantes, donde acumulan dos derrotas.

Resultados de Washington y San Francisco en la temporada 2026

Washington Commanders Semana 1: Eagles 24-22 Commanders

Semana 2: Cowboys 37-20 Commanders

Semana 3: Commanders 33-31 Seahawks

Semana 4: Colts 30-13 Commanders

Semana 5: Commanders 27-27 Giants

Giants y Commanders lucharon hasta el final, pero terminaron empatados | AP

San Francisco 49ers Semana 1: 49ers 27-7 Rams

Semana 2: 49ers 35-13 Dolphins

Semana 3: 49ers 36-30 Cardinals

Semana 4: 49ers 24-14 Broncos

Semana 5: 49ers 32-29 Seahawks