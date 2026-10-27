Jerry Jones no se confía por enfrentar a un quarterback suplente: “El último nos pateó el trasero”

Tampa Bay y Cowboys enfrentándose en el Thursday Night Football de semana 5 | AP

El dueño de Dallas recordó la última vez que los Cowboys enfrentaron a un equipo con un quarterback suplente, justo antes de medirse a Philadelphia en Monday Night Football

Jerry Jones encendió la previa del duelo entre los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles con una declaración contundente sobre enfrentar a un mariscal de campo suplente. Antes del partido de Monday Night Football, el propietario de Dallas recordó una experiencia reciente que su equipo preferiría olvidar.

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“La última vez que jugamos contra un equipo que tenía un quarterback suplente, nos patearon el trasero”, declaró Jones en una conversación con Pat McAfee y Jason Kelce.

Jerry Jones no olvida la derrota ante Tampa Bay

El recuerdo de Jones apunta al encuentro frente a los Tampa Bay Buccaneers de la Semana 4. Aquella ocasión Jalon Daniels tomó el lugar de Bakery Mayfield y tuvo una actuación destacada ante la debilidad de la defensiva de los Cowboys.

Emeka Egbuka anotando ante los Dallas Cowboys | AP

Daniel lanzó para 189 yardas y una anotación. Bucky Irving corrió para 165 yardas y Tampa Bay se quedó con la victoria por pizarra de 24-16.

Para el duelo de este lunes, el quarterback suplente que tomará los controles de Philadelphia es Tanner McKee, quien ocupará el lugar de Jalen Hurts, fuera por lesión. Sin embargo, hay otro nombre que llama la atención: Joe Milton, quien dejó Dallas recientemente y ahora forma parte de los Eagles después de salir del equipo texano.

Dak Prescott busca romper la mala racha de derrotas por parte de Dallas | AP

Los Cowboys, ante otra prueba contra un quarterback suplente