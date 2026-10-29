El defensivo dejó a los Tennessee Titans por dos selecciones de primera ronda y una cuarta

Los Chicago Bears sacudieron el mercado de la NFL al concretar la incorporación del tackle defensivo Jeffery Simmons, procedente de los Tennessee Titans, en un movimiento que refleja sus ambiciones de pelear por el Super Bowl en la Temporada 2026. Con marca de cinco victorias y dos derrotas, la franquicia de Chicago decidió reforzar su defensiva con una de las figuras más dominantes de la liga para dar un salto competitivo en la recta decisiva de la campaña.

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Para conseguir al defensivo de 29 años y una selección de quinta ronda del Draft de 2028, los Bears entregaron sus turnos de primera ronda de 2027 y 2028, además de una selección de cuarta ronda de 2027. La operación representa una apuesta importante de la gerencia encabezada por Ryan Poles, especialmente después de que Simmons acordara una extensión contractual de tres temporadas por aproximadamente 105.8 millones de dólares.

Jeffery Simmons, con los Tennessee Titans | AP

Jeffery Simmons llega para fortalecer la defensiva de Chicago

Simmons aterriza en Chicago con credenciales que respaldan la inversión. El liniero defensivo suma cuatro selecciones al Pro Bowl y fue reconocido como All-Pro de primer equipo en 2025, temporada en la que consiguió 11 capturas. Durante las primeras siete semanas de 2026, el jugador acumuló cuatro capturas, 38 tacleadas y seis derribos para pérdida de yardas, cifras que reflejan su impacto pese a las dificultades de los Titans.

Bajo las órdenes del coordinador defensivo Dennis Allen, Simmons está llamado a convertirse en una pieza central de la línea defensiva junto a Grady Jarrett, Montez Sweat y Austin Booker. Su capacidad para presionar al quarterback, frenar el ataque terrestre y atraer bloqueos dobles podría mejorar el rendimiento de una unidad que necesita mayor consistencia para competir contra las ofensivas más peligrosas de la NFL.

La llegada del defensivo también busca elevar el nivel de una defensa que permite 20.4 puntos por partido y acumula 19 capturas en la temporada. Con Simmons como amenaza desde el interior, Chicago podría generar presión sobre los mariscales rivales sin recurrir con tanta frecuencia a las cargas adicionales, lo que permitiría brindar mayor protección a su secundaria y reducir los espacios para los ataques aéreos.

Jeffery Simmons, con los Tennessee Titans | AP

Caleb Williams y Ben Johnson lideran las aspiraciones al Super Bowl

El proyecto de los Bears no depende exclusivamente de su defensiva. La ofensiva dirigida por Ben Johnson se ha consolidado como una de las más productivas de la liga, con un promedio de 390.7 yardas totales y 25.7 puntos por encuentro. El crecimiento del quarterback Caleb Williams ha sido fundamental para explicar el buen momento de Chicago, que busca aprovechar su rendimiento ofensivo para mantenerse en la pelea por el título de la NFC.

Pese a perderse tres partidos por molestias musculares, Williams registra 1,020 yardas por pase, cinco touchdowns y una intercepción, con un índice de pasador de 105.6. El mariscal cuenta con opciones importantes en el juego aéreo, entre ellas Luther Burden III, Rome Odunze y Colston Loveland. Además, el ataque terrestre encabezado por D’Andre Swift y Kyle Monangai ofrece alternativas para controlar el ritmo de los encuentros y disminuir la presión sobre el joven quarterback.

La dirección de Johnson, quien condujo a Chicago al campeonato de la NFC Norte en 2025, representa otro argumento a favor de las aspiraciones de la franquicia. Sin embargo, los Bears todavía deben demostrar que pueden mantener su nivel ante los rivales más exigentes. El duelo programado para el 2 de noviembre frente a los Seattle Seahawks, vigentes campeones según el escenario planteado, será una prueba importante para evaluar el impacto de Simmons y medir las posibilidades reales del equipo en la carrera por el Super Bowl.