En RÉCORD te presentamos todos los detalles del partido que arrancará la Semana 8 de la NFL

Arranca una nueva semana de la NFL y con ello oficialmente llegamos a la mitad de temporada. Para abrir esta nueva fecha, los Carolina Panthers y los Green Bay Packers se ven en Lambeau Field para el Thursday Night de la Semana 8, juego que se podrá seguir por Fox, Fox One, DAZN, en punto de las 16:15 horas del centro de México.

Así llegan los equipos

Curiosamente los Green Bay Packers llegan con un mejor récord que las Panteras, sin embargo, es el equipo de Carolina el que está mejor ubicado en los Standings al liderar su división. Green Bay suma cuatro triunfos y tres derrotas mientras que los Panthers llegan 3-3 al duelo de esta semana.

Actualmente, Green Bay es último en su división pese a su récord ganador, esto en gran parte debido a la derrota en su último partido ante su rival divisional, los Detroit Lions. Aun así, los Packers presumen de triunfos ante Dallas y Chicago rivales que podría enfrentar en la postemporada.

La defensiva de Packers se vio sólida y no permitió nada ante Dallas | @NFL

Carolina por su parte, llega líder en su división siendo el único equipo en el Sur de la Nacional que no tiene récord perdedor, sin embargo, en su última exhibición dejó muchas dudas. El equipo de Dave Canales, fue aplastado por los Bucaneros 43-13 en un encuentro donde Baker Mayfield tuvo sólo tuvo 64 yardas por aire.

Pese a la derrota divisional, Carolina también presume de haber derrotado a equipos como Filadelfia y Detroit, equipos que previo al inicio de temporada apuntaban a pelear en postemporada.

Carolina Panthers | AP

Historial entre ambos

Los Packers y los Panthers se han enfrentado en 19 ocasiones distintas (incluyendo un partido de postemporada). De momento, Green Bay lidera la serie directa con 12 victorias por sólo 7 de Carolina.

Pese a tener desventaja en el historial directo, los Panthers presumen de haberse llevado el último resultado. El año pasado se vieron las caras y Carolina logró ganar en un partido de muy pocos puntos.

Green Bay presume de tener ventaja en los resultados históricos, además, también tiene ventaja en los resultados más recientes con tres victorias en sus últimos cinco juegos ante Carolina.