¡Regresa a casa! DeForest Buckner se reúne con los 49ers tras canje con los Colts

Indianápolis entró en modo venta y decidió mandar al defensivo a San Francisco a cambio de capital del Draft

Los San Francisco 49ers recuperan al tackle defensivo DeForest Buckner, tres veces seleccionado para el Pro Bowl, tras adquirir a su ex selección de primera ronda en un intercambio con los Indianapolis Colts el martes.

Los Colts anunciaron el traspaso y dijeron que recibirán una selección de cuarta ronda del draft de 2027.

Este fue el segundo acuerdo importante que realizó Indianápolis el martes, ya que el equipo también traspasó al guardia All-Pro Quenton Nelson a Seattle a cambio de una selección de tercera ronda de 2027 y una de quinta ronda de 2028. Ahora Nelson y Buckner tendrán la oportunidad de enfrentarse como rivales de la NFC Oeste cuando los 49ers reciban a los Seahawks en la semana 12.

DeForest Buckner, jugador de Indianápolis, persiguiendo a Kyler Murray | AP

Buckner fue un pilar de la defensa de San Francisco tras ser seleccionado en la séptima posición del draft de 2016 y supondrá un gran refuerzo para una línea defensiva mermada por las lesiones esta temporada. Buckner fue una pieza clave en la reconstrucción que comenzó cuando los entrenadores Kyle Shanahan y John Lynch tomaron las riendas del equipo en 2017 y ayudó a los 49ers a llegar al Super Bowl en la temporada 2019.

Posteriormente, San Francisco traspasó a Buckner a Indianápolis la siguiente temporada baja, en lo que Shanahan y Lynch han descrito como una de las decisiones más difíciles que han tomado.

Los 49ers han estado buscando un reemplazo para Buckner desde entonces, pero Javon Kinlaw no ha logrado cubrir ese puesto después de ser seleccionado en el puesto 14 del draft de 2020.

DeForest Buckner durante su tiempo con los 49ers | X @49ers

Buckner, de 32 años, sigue jugando a un alto nivel, con 20 presiones al mariscal de campo, según Pro Football Focus, y cuatro capturas, jugando el 82% de las jugadas defensivas de los Colts.

Buckner acumula 75 capturas y media, 101 tacleadas para pérdida de yardas y nueve balones sueltos forzados en 158 partidos con San Francisco e Indianápolis

Se une a Osa Odighizuwa en la línea defensiva de San Francisco, junto con el novato Gracen Halton. San Francisco perdió a Alfred Collins por una lesión de rodilla que lo deja fuera de la temporada y también está jugando sin CJ West, quien también está lesionado.

Jayden Daniels es captura por un defensivo de 49ers | AP

San Francisco descansa esta semana y actualmente ocupa el primer lugar en la NFC Oeste con un récord de 6-1.

Los Colts van en la dirección opuesta con un récord de 2-5 y tras haber despedido al gerente general Chris Ballard la semana pasada. La copropietaria Carlie Irsay-Gordon dejó entrever que podrían producirse traspasos cuando anunció el despido de Ballard, un día después de que los Colts cayeran a un récord de 2-4, tras perder contra los Tennessee Titans, que hasta entonces no habían ganado ningún partido.