Josh Jacobs enfrenta nuevas acusaciones de violencia; la NFL reabre la investigación contra el corredor de Packers

La liga confirmó que revisará los nuevos señalamientos, mientras el jugador ya regresó a los emparrillados

Josh Jacobs vuelve a estar en el centro de la polémica. La NFL confirmó que revisará nuevas acusaciones de presunta violencia física y verbal contra el corredor de los Green Bay Packers, luego de que documentos policiales revelaran los testimonios de tres mujeres que señalaron supuestos episodios ocurridos entre 2021 y 2022.

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Los reportes fueron dados a conocer el viernes 30 de octubre, tras una solicitud de acceso a registros públicos del Departamento de Policía de Hobart/Lawrence, en Wisconsin. Las mujeres describieron presuntos incidentes distintos, que habrían ocurrido cuando Jacobs todavía jugaba para Las Vegas Raiders.

NFL investigará las nuevas acusaciones contra Josh Jacobs

Josh Jacobs, corredor de los Packers | AP

De acuerdo con los documentos, una mujer aseguró que el corredor la golpeó y amenazó durante una discusión; otra relató que la sujetó de los brazos y la empujó contra una pared, mientras que una tercera afirmó que la tomó del cabello y la arrastró.

La liga confirmó que estos testimonios serán incluidos en la investigación que mantiene abierta sobre el jugador. “Revisaremos estas acusaciones como parte de la investigación que ha permanecido abierta”, señaló la NFL en un comunicado.

Jacobs ya había aceptado responsabilidad en un caso de agresión

Josh Jacobs fue ingresado a la cárcel del condado de Brown | AFP

Los nuevos señalamientos se suman al caso que provocó el arresto de Jacobs el pasado 26 de mayo, después de un altercado con su entonces pareja. El 10 de septiembre, el corredor se declaró sin oposición ante cargos menores de agresión y daño criminal a la propiedad, derivados de aquel incidente.