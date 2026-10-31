El estelar corredor se encuentra en la mira de múltiples franquicias tras confirmarse que la directiva busca una compensación histórica

El mercado de fichajes en la NFL se ha encendido por completo. Los Indianapolis Colts están totalmente abiertos a negociar el traspaso de su corredor estrella, Jonathan Taylor. Diversas franquicias ya se han puesto en contacto con la directiva, manteniendo conversaciones activas y en curso para intentar asegurar los servicios del versátil jugador ofensivo.

De acuerdo con información ESPN, la lista de equipos que han mostrado interés real incluye a los Denver Broncos, Green Bay Packers, Minnesota Vikings, New York Giants y Seattle Seahawks. La propietaria y directora ejecutiva de la institución, Carlie Irsay-Gordon, sostuvo una reunión profunda con Taylor para discutir su futuro. Si bien existe un gran aprecio por el tres veces seleccionado al Pro Bowl y se reconoce su jerarquía dentro de la franquicia, la directiva es consciente del enorme valor que podría retornar a las arcas del equipo mediante un intercambio.

Tomando como referencia el histórico movimiento de Christian McCaffrey a los San Francisco 49ers en 2022, por el cual entregaron selecciones de segunda, tercera, cuarta y quinta ronda, los Colts buscarían una compensación similar. Taylor, de 27 años, cuenta con un contrato vigente hasta 2027 valorado en 15 millones de dólares y un año más por 9.46 millones, lo que lo convierte en una pieza sumamente atractiva, especialmente tras sumar 587 yardas y liderar la liga con ocho anotaciones terrestres en la campaña.

Christian McCaffrey, corredor de los San Francisco 49ers | AP

Una reconstrucción total en Indianápolis y la postura de Taylor

Este movimiento potencial se enmarca en una reestructuración general de la plantilla. En los últimos días, la gerencia ha desprendido salarios y talento de élite tras traspasar a figuras de la talla del guardia Quenton Nelson y el tackle defensivo DeForest Buckner, además de evaluar ofertas por el receptor Josh Downs.

Jonathan Taylor anotó en cinco ocasiones ante Bills | AP

El entrenador en jefe, Shane Steichen, abordó el tema con el grupo pidiendo profesionalismo ante la naturaleza comercial del negocio, mientras los entrenamientos se mantienen con normalidad de cara al próximo compromiso frente a los Jacksonville Jaguars.