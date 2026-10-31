Nuevos señalamientos: Tres mujeres acusan a Josh Jacobs, corredor de los Packers, de agresión tras su arresto

Registros policiales revelados en Wisconsin sacaron a la luz testimonios adicionales de presunto abuso por parte del jugador de la NFL

Mientras la policía investigaba los hechos que derivaron en cargos contra el corredor de los Green Bay Packers, Josh Jacobs, a raíz de un altercado en mayo con su entonces pareja, múltiples mujeres se pusieron en contacto con las autoridades para detallar sus propias acusaciones de abuso. Los testimonios formaron parte de los expedientes difundidos por el Departamento de Policía de Hobart/Lawrence.

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Jacobs se declaró sin concurso (no contest) el pasado 10 de septiembre a cargos menores de agresión y daños a la propiedad, tras ser arrestado el 26 de mayo por un incidente donde arrojó a una mujer al suelo.

El impacto en la NFL y los testimonios revelados

La liga analiza cómo influirán estas denuncias en su investigación en curso, tras haberlo colocado en la lista de exentos en agosto, lo que le hizo perderse los primeros seis juegos de la temporada.

Ni el jugador ni sus abogados emitieron comentarios adicionales, remitiéndose a que se trata de asuntos legales abiertos.

Josh Jacobs fue ingresado a la cárcel del condado de Brown | AFP

Los expedientes públicos revelaron tres casos previos: Enero de 2022: Una mujer relató que el corredor la abofeteó, le lanzó el teléfono a una piscina, la inmovilizó en una cama y la amenazó tras negarse a mantener relaciones íntimas.

Abril de 2021: Otra denunciante aseguró que Jacobs la sacó de su domicilio por la fuerza, tomándola de los brazos y empujándola contra una pared tras pedirle pruebas médicas, aunque la policía indicó que no había marcas visibles en los informes de esa época.

Mayo de 2022: Una tercera afectada afirmó que el atleta la agredió físicamente y le quitó el teléfono, amenazándola con la deportación por no contar con ciudadanía estadounidense en ese momento.