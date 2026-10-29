Milwaukee Brewers y una curiosa tendencia que podría anticipar al próximo campeón del Super Bowl

Milwaukee conquistó la Serie Mundial y reavivó una coincidencia que se ha venido dando en donde el campeón de la MLB ha dado una pista sobre la conferencia de la que saldrá el siguiente ganador de la NFL

Milwaukee Brewers se coronó campeón de las Grandes Ligas tras imponerse en cinco juegos a Tampa Bay Rays, pero su título podría tener una lectura adicional para los aficionados de la NFL.

Podría interesarte Beisbol Contreras, Chourio y Senzatela hacen historia con el doblete de Clásico Mundial y Serie Mundial

En los últimos años, el desenlace de la Serie Mundial ha coincidido con la conferencia a la que pertenece el campeón del Super Bowl de esa temporada.

La curiosa tendencia apunta a que, cuando el monarca de la MLB pertenece a la Liga Americana, el ganador de la NFL sale de la Conferencia Americana; en cambio, cuando el título de las Grandes Ligas queda en un equipo de la Liga Nacional, el trofeo Vince Lombardi termina en una franquicia de la Conferencia Nacional.

Brice Turang celebrando primera carrera de los Brewers en el Juego 5 de la Serie Mundial | AP

La coincidencia entre los campeones de MLB y NFL

El patrón se ha cumplido en siete de los últimos ocho años, con una excepción en 2019. En 2018, Boston Red Sox, representante de la Liga Americana, conquistó la Serie Mundial y New England Patriots, de la Conferencia Americana, ganó el Super Bowl.

En 2019 llegó la excepción: Washington Nationals ganó la Serie Mundial desde la Liga Nacional, pero Kansas City Chiefs, representante de la Conferencia Americana, se llevó el Super Bowl.

Sin embargo, la coincidencia regresó en 2020, cuando Los Ángeles Dodgers y Tampa Bay Buccaneers, de la Liga Nacional y Conferencia Nacional respectivamente, se coronaron campeones.

Lasorda celebrando el título de 2020 con los jugadores de los Dodgers | AP

¿La Liga Nacional volverá a anticipar al campeón del Super Bowl?

La tendencia continuó en 2021 con Atlanta Braves y Los Ángeles Rams, ambos representantes de la Liga Nacional y Conferencia Naciona, respectivamente.

En 2022 y 2023, Houston Astros y Texas Rangers ganaron la Serie Mundial desde la Liga Americana, mientras que Kansas City Chiefs conquistó el Super Bowl en ambas temporadas desde la Conferencia Americana.

Chiefs, en festejo en el Super Bowl | EFE

En 2024, Dodgers (Liga Nacional) se coronó en las Grandes Ligas y Philadelphia Eagles de la Conferencia Nacional, ganó el Super Bowl, mientras que en 2025 los Dodgers repitieron como campeones de la MLB y Seattle Seahawks, también de la NFC se quedó con el Super Bowl.

Ahora, con Milwaukee Brewers como campeón de la Liga Nacional en 2026, la tendencia apunta hacia un posible ganador de la Conferencia Nacional en el próximo Super Bowl.

Los Seahawks ganaron su segundo Super Bowl | AP