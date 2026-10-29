Tras 57 años de espera, la franquicia de Wisconsin finalmente se coronó en la MLB

Tuvieron que esperar un día más de lo esperado, pero tras un año histórico, los Milwaukee Brewers se coronaron por primera vez en su historia. El equipo de Wisconsin despachó sin problemas a los Tampa Bay Rays en el Juego 5 de la Serie Mundial 2026, para así levantar el Trofeo del Comisionado, por primera vez en 57 años de historia.

El mejor equipos de toda la Major Leagues Baseball cerró un año redondo. Tras 103 victoria en la temporada regular, además de triunfos en cuatro juegos en las rondas previas, los Brewers cerraron su año para escribir su nombre en la lista de campeones.

La juventud comandó el triunfo

El joven as Jacob Misiorowski lanzó 5 2/3 entradas sin permitir carreras y con solo dos hits, mientras que el novato Cooper Pratt respondió cada vez que pisó el plato, no sólo en el Juego 5, sino que en toda la Serie. Esta noche consiguió dos hits más y dos carreras impulsadas, en el triunfo en el Juego 5.

Pratt, de 22 años, estableció un récord de novato en la Serie Mundial con seis hits consecutivos antes de un elevado de sacrificio en la sexta entrada. Jackson Chourio estableció un récord de la Serie Mundial en cinco juegos con 11 hits.

Brice Turang celebrando primera carrera de los Brewers en el Juego 5 de la Serie Mundial | AP

Terminaron la sequía

El título de la Serie Mundial llega en la 58ª temporada para una franquicia que comenzó como los Seattle Pilots en 1969 y se mudó a Milwaukee al año siguiente. La única participación previa de los Brewers en la Serie Mundial, en 1982 , terminó en una gran decepción cuando desperdiciaron una ventaja de 3-1 en la sexta entrada del séptimo partido y perdieron 6-3 ante los St. Louis Cardinals.

Con su lanzador estrella de 24 años, dos veces All-Star, en el montículo, los Cerveceros se recuperaron de una dolorosa derrota por 4-3 en entradas extra en el Juego 4, cuando estaban a tres outs de la barrida en la 12ª entrada antes de que un bullpen estelar finalmente fallara.

Trevor Megill celebrando la victoria de Milwaukee en el Juego 5 de la Serie Mundial | AP

Los Rays, un equipo de expansión que debutó en 1998, cayeron a 0-3 en la Serie Mundial tras las derrotas de 2008 y 2020. Los únicos otros clubes que perdieron en sus primeras tres apariciones en la Serie fueron los Brooklyn Dodgers (0-7) y los Detroit Tigers (0-4), según el Elias Sports Bureau. Este podría haber sido el último partido de las Grandes Ligas de Beisbol durante un largo período.

Los Rays intentaban convertirse en el primer equipo en ir perdiendo 3-0 en una Serie Mundial y forzar un sexto partido. De los 26 equipos que se vieron abajo 3-0, 21 fueron barridos y Tampa Bay se convirtió en el quinto en perder en el Juego 5.

Jugadores de Tampa Bay decepcionados tras la derrota en la Serie Mundial | AP