El lanzador mexicano colaboró con una entrada en blanco y dos ponches para sellar el triunfo sobre los Yokohama DeNA BayStars

El béisbol mexicano sigue sumando éxitos en el extranjero. Roberto Osuna se proclamó bicampeón de la Liga Profesional de Japón (NPB) con los SoftBank Hawks, luego de que su equipo venciera 4-2 a los Yokohama DeNA BayStars para conquistar nuevamente el título del circuito nipón.

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¿Cómo fue la serie de Roberto Osuna en de Japón?

El lanzador sinaloense tuvo una participación importante en el Juego 4 de la Serie de Japón, al ingresar desde el bullpen para trabajar una entrada sin permitir carreras. Además, el mexicano recetó dos ponches para contribuir al triunfo de su novena y a la celebración del campeonato.

Conocido como el 'Chufito', Osuna volvió a demostrar su capacidad como relevista en el momento decisivo de la temporada. Su actuación ayudó a los SoftBank Hawks a cerrar la serie frente a los BayStars y mantener el dominio en el béisbol japonés.

SoftBank Hawks como campeones de Japón | x:@HAWKS_official

El mexicano tuvo actividad en tres encuentros de la serie por el campeonato, en los que terminó con marca de una victoria y ninguna derrota. Uno de los datos más destacados de su participación fue que registró una efectividad de 0.00 carreras limpias, sin permitir anotaciones limpias durante sus apariciones.

Su desempeño desde el bullpen representó una pieza importante para los Hawks, que consiguieron imponerse en la serie final y sumar otro título a sus vitrinas. Osuna, por su parte, volvió a celebrar un campeonato en una de las principales ligas de béisbol del mundo.

SoftBank Hawks, campeones de Japón | x:@ HAWKS_official

Roberto Osuna suma otro título a su carrera internacional

Este campeonato representa el segundo título de Roberto Osuna en cuatro temporadas con los SoftBank Hawks, consolidando su trayectoria en el béisbol asiático después de su paso por las Grandes Ligas de Estados Unidos (MLB).

Nacido el 7 de febrero de 1995 en Juan José Ríos, Sinaloa, el derecho mexicano construyó una carrera internacional que lo llevó a destacar en la MLB antes de continuar su camino en Japón. Su experiencia y capacidad para cerrar entradas lo han convertido en una de las figuras mexicanas que han encontrado éxito en el extranjero.

Con este nuevo logro, Osuna agrega otro campeonato a su palmarés y mantiene su presencia entre los lanzadores mexicanos que han destacado fuera del país. El bicampeonato con los SoftBank Hawks también representa un motivo de orgullo para el béisbol sinaloense, que vuelve a tener a uno de sus representantes en lo más alto del circuito japonés.