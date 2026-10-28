Tampa Bay Rays se niega a morir y convierte remontada épica en 12 entradas para vencer a Brewers

Chandler Simpson celebra la emocionante victoria en el Juego 4 de la Serie Mundial | AP

Tampa Bay protagonizó una reacción espectacular con dos carreras en el cierre del episodio para ganar 4-3 y mantenerse con vida en la Serie Mundial 2026

Tampa Bay Rays estaba a tres outs de la eliminación, pero encontró la manera de cambiar su destino en una entrada 12 que quedará en la memoria de los aficionados. Después de que Cooper Pratt conectara un cuadrangular para poner a Milwaukee Brewers arriba 3-2 en la parte alta del rollo número 12, los locales respondieron con dos carreras y sellaron una victoria dramática por pizarra de 4-3 en el Juego 4 de la Serie Mundial.

Cooper Pratt puso a Brewers a un paso del campeonato

El encuentro comenzó con ventaja para Tampa Bay, cuando Chandler Simpson conectó un doblete al jardín derecho que permitió a Jonny DeLuca anotar en la segunda entrada. Milwaukee empató en el cuarto episodio con un doblete de Cooper Pratt que llevó a Sal Frelick al plato, pero los Rays recuperaron la ventaja cuando Junior Caminero anotó tras un error en el lanzamiento del antesalista David Hamilton.

Jonny DeLuca de los Rays hace contacto con la pelota para llegar a primera base | AP

Los Brewers igualaron nuevamente en la quinta entrada gracias a un cuadrangular de David Hamilton por el jardín central-derecho. La pizarra se mantuvo 2-2 hasta la duodécima entrada, cuando Pratt conectó un jonrón por el jardín central-izquierdo que puso el 3-2 y dejó a Milwaukee a las puertas del título.

Brewers celebra el cuadrangular de Cooper Pratt | AP

Dos carreras de Tampa Bay cambian la historia en el último suspiro

La respuesta de los Rays llegó en el cierre del capítulo 12, cuando Jonny DeLuca conectó un sencillo al jardín central que permitió a Cedric Mullins anotar la carrera del empate. El estadio volvió a encenderse y la posibilidad de una remontada dejó de ser un sueño para convertirse en una realidad.

Ben Williamson festeja el imparable con el que Rays ganó el duelo | AP

El golpe definitivo lo dio Ben Williamson con un imparable al jardín derecho que llevó a Nick Fortes hasta el plato para concretar el 4-3.