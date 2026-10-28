Milwaukee Brewers vs Tampa Bay: Fecha, hora y transmisión del Juego 5 de la Serie Mundial

Brewers ante Rays en el Juego 5 de la Serie Mundial | Récord

Después de una dramática victoria en extra innings, los Rays buscarán aprovechar nuevamente la localía para extender la Serie Mundial

La emoción de la Serie Mundial 2026 continúa este miércoles con el quinto juego entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays, que podrá verse en México por TUDN, ESPN, FOX One y MLB Pass, a partir de las 18:00 horas.

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Los Rays llegan motivados tras remontar en la duodécima entrada y ganar 4-3 un encuentro en el que estuvieron a punto de quedar eliminados.

Tampa Bay quiere aprovechar la localía para alargar la Serie Mundial

El triunfo del martes cambió el ánimo de los Rays, que remontaron dos carreras en la última entrada después de que Cooper Pratt conectara un jonrón que parecía sentenciar la serie. Jonny DeLuca empató el marcador y Ben Williamson conectó el imparable decisivo para sellar una victoria que devolvió la esperanza a Tampa Bay.

Brewers celebra el cuadrangular de Cooper Pratt | AP

Para el quinto encuentro, los lanzadores probables son Jacob Misiorowski por Milwaukee y Nick Martínez por Tampa Bay, de acuerdo con las proyecciones disponibles.

Los Brewers buscarán cerrar la serie y conquistar el campeonato, mientras que los Rays intentarán repetir la hazaña ante su afición para viajar de regreso a Milwaukee con la oportunidad de seguir peleando por el título.

¿Qué necesitan los Rays para forzar el Juego 6?

Jonny DeLuca de los Rays hace contacto con la pelota para llegar a primera base | AP

Tampa Bay necesita ganar nuevamente en el Tropicana Field para obligar a disputar un sexto encuentro el viernes 30 de octubre, ahora en el estadio de Milwaukee.