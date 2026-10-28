La emoción de la Serie Mundial 2026 continúa este miércoles con el quinto juego entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays, que podrá verse en México por TUDN, ESPN, FOX One y MLB Pass, a partir de las 18:00 horas.
Tampa Bay Rays se niega a morir y convierte remontada épica en 12 entradas para vencer a Brewers
Los Rays llegan motivados tras remontar en la duodécima entrada y ganar 4-3 un encuentro en el que estuvieron a punto de quedar eliminados.
Tampa Bay quiere aprovechar la localía para alargar la Serie Mundial
El triunfo del martes cambió el ánimo de los Rays, que remontaron dos carreras en la última entrada después de que Cooper Pratt conectara un jonrón que parecía sentenciar la serie. Jonny DeLuca empató el marcador y Ben Williamson conectó el imparable decisivo para sellar una victoria que devolvió la esperanza a Tampa Bay.
Para el quinto encuentro, los lanzadores probables son Jacob Misiorowski por Milwaukee y Nick Martínez por Tampa Bay, de acuerdo con las proyecciones disponibles.
Los Brewers buscarán cerrar la serie y conquistar el campeonato, mientras que los Rays intentarán repetir la hazaña ante su afición para viajar de regreso a Milwaukee con la oportunidad de seguir peleando por el título.
¿Qué necesitan los Rays para forzar el Juego 6?
Tampa Bay necesita ganar nuevamente en el Tropicana Field para obligar a disputar un sexto encuentro el viernes 30 de octubre, ahora en el estadio de Milwaukee.
La motivación está de su lado después de sobrevivir a un partido de 12 entradas, pero enfrente tendrá a unos Brewers que todavía cuentan con ventaja de 3-1 y están a un triunfo de coronarse campeones.