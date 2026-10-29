El mánager de los Diablos Rojos del México y el primera base de Tampa Bay pronosticaron una victoria para los Rays

En la antesala del Juego 5 de la Serie Mundial 2026 entre los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays, dos figuras del beisbol mexicano se reencontraron en el Tropicana Field de Florida: el primera base Jonathan Aranda y el mánager Benjamín Gil.

¿Cómo fue el reencuentro entre Gil y Aranda?

Dos integrantes de la Selección Mexicana que participó en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 volvieron a encontrarse en un diamante profesional. Gil y Aranda protagonizaron un emotivo reencuentro, ahora con el estratega como parte del equipo de medios de TUDN durante el Clásico de Otoño y el pelotero como miembro de los Rays.

Durante la previa del encuentro, maestro y alumno se saludaron frente a las cámaras. Benjamín Gil no solo le deseó éxito para el partido, sino que también pronosticó, junto con Aranda, una segunda victoria para Tampa Bay y una noche perfecta para el primera base mexicano.

Yo te tengo al aire hoy, tres llenas hoy, dos extrabases y, por qué no, una para la calle. Y si no se va para la calle, que le pegue a la pared y unas dos o tres producidas. Yo quiero ir a Milwaukee”, declaró Benjamín Gil mientras abrazaba a Aranda.

Jonathan Aranda con los Tampa Bay Rays ante los Cleveland Guardians | AP

Ante las palabras de su mánager, Aranda inicialmente solo mostró una sonrisa, pero después de que el exjugador terminó de hablar, se sumó a los buenos deseos y confesó que buscará la victoria para alargar la Serie Mundial, al menos, hasta un sexto juego.

Que así sea, que llegue a la pared, me gusta, me gusta. Vamos a hacerlos realidad porque yo también (deseo volver a Milwaukee). Vamos a darle un día más”, añadió Aranda.

El intercambio reflejó la relación que ambos construyeron durante sus experiencias con la Selección Mexicana, donde Gil ha sido una de las figuras al frente del equipo y Aranda ha buscado consolidarse como uno de los referentes ofensivos del beisbol nacional. Ahora, sus caminos se cruzaron en el escenario más importante de las Grandes Ligas, aunque desde posiciones distintas.

Benjamín Gil será el manager de México en el Clásico Mundial de Beisbol en 2026 | CAPTURA DE PANTALLA

Jonathan Aranda, un bateador que busca recuperar su mejor versión

Pese a no haber tenido el mejor desempeño en el Juego 2, el comienzo del Clásico de Otoño para el originario de Tijuana fue prácticamente perfecto. Aranda terminó el primer encuentro con tres imparables en tres turnos, incluido un doblete y una carrera anotada. Sin embargo, no ha logrado mantener ese nivel en sus siguientes apariciones.

En el Juego 3, el mexicano tuvo poca actividad, mientras que en el cuarto partido terminó de 5-0, una actuación que buscará dejar atrás en el quinto compromiso de la serie. Con Tampa Bay obligado a responder para mantenerse con vida, el rendimiento ofensivo de Aranda podría convertirse en un factor importante para las aspiraciones de los Rays.

Con el respaldo de Benjamín Gil y la motivación de volver a destacar en el escenario más importante de la temporada, Aranda tendrá una nueva oportunidad de responder con el bat. El objetivo será contribuir a la victoria de Tampa Bay y mantener abierta la posibilidad de regresar a Milwaukee para disputar un sexto encuentro de la Serie Mundial.