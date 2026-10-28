Jonathan Aranda enciende la esperanza de Tampa Bay Rays; “Nuestra confianza está hasta el tope”

Jonathan Aranda volvió a aportar para la victoria de Rays | AP

El pelotero mexicano aseguró que Tampa Bay mantiene la motivación intacta y está listo para pelear por una remontada que parecía imposible

Tampa Bay Rays se negó a entregar la corona sin pelear hasta el último momento y encontró en el Juego 4 de la Serie Mundial una victoria que le permite mantenerse con vida. Con un triunfo de 4-3 sobre Milwaukee Brewers, la novena de Florida forzó un quinto encuentro y recuperó la esperanza de prolongar la batalla por el campeonato.

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Al finalizar el emotivo encuentro, Jonathan Aranda habló sobre el carácter de su equipo y destacó que la confianza permanece intacta pese a la presión de disputar una serie en la que cada derrota puede resultar definitiva.

Jonathan Aranda destaca el espíritu de lucha de Tampa Bay

“Es parte del juego, nunca te tienes que rendir, hasta que no caiga el último out se define. Nos queda una vida todavía, este equipo está más motivado que nunca”, expresó Aranda.

Jonathan Aranda en celebración con los Tampa Bay Rays | AP

El infielder mexicano también recordó que la novena ha demostrado capacidad para competir durante toda la temporada, por lo que confía en que esa misma mentalidad pueda marcar la diferencia en los encuentros restantes.

“Hay que seguir peleando, lo hemos venido haciendo todo el año, estamos en esta parte de la temporada, estamos nosotros aquí y bueno, ¿por qué no hacerlo una vez más?”, señaló.

“Nuestra confianza está hasta el tope”, advierte el mexicano

Jonathan Aranda pone a ganar a los Rays ante los Yankees | AP

Aranda destacó que el ánimo dentro del vestidor se mantiene elevado y que el triunfo ante Milwaukee es una muestra de la energía con la que los Rays afrontan los momentos más complicados.

“Todos traemos la energía, traemos las ganas de hacer las cosas, de ganar, es lo que nos ha caracterizado a través del año y bueno, ahorita lo pudieron ver otra vez en el terreno”, comentó.

Ben Williamson festeja el imparable con el que Rays ganó el duelo | AP