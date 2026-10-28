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Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays Serie Mundial 2026 Juego 5 EN VIVO
Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays Serie Mundial 2026 Juego 5 EN VIVO
Rafael Trujillo
Rafael Trujillo
16:14 - 28 de octubre de 2026
// Beisbol //

En vivoMilwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays Serie Mundial 2026 Juego 5 EN VIVO: Transmisión, carreras y resultado

Tras una importante victoria en el Juego 4, Tampa Bay sueña con una histórica remontada. Milwaukee sigue a una victoria del título

Bienvenidos amigos de RÉCORD al Juego 5 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Hoy puede ser una noche histórica, ya que Milwaukee Brewers está a solo una victoria de llevarse el campeonato, pero Tampa Bay ya demostró que puede ganar un partido y hoy quiere seguir soñando con la remontada

No te pierdas las mejores acciones de este encuentro.