Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays Serie Mundial 2026 Juego 5 EN VIVO
Tras una importante victoria en el Juego 4, Tampa Bay sueña con una histórica remontada. Milwaukee sigue a una victoria del título
TODO LO QUE DEBES SABER DEL JUEGO 5
Estadio: Tropicana Field, Tampa Bay
Horario: 18:00 horas del centro de México
Transmisión: TUDN, ESPN, FOX One y MLB Pass
Bienvenidos amigos de RÉCORD al Juego 5 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Hoy puede ser una noche histórica, ya que Milwaukee Brewers está a solo una victoria de llevarse el campeonato, pero Tampa Bay ya demostró que puede ganar un partido y hoy quiere seguir soñando con la remontada
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