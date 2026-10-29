Los venezolanos conquistaron ambos títulos en 2026; William fue nombrado MVP del Clásico de Octubre

William Contreras, Jackson Chourio y Antonio Senzatela hicieron historia al convertirse en los primeros peloteros latinoamericanos en conquistar el Clásico Mundial de Béisbol y la Serie Mundial en un mismo año calendario. Los venezolanos completaron la hazaña este miércoles 28 de octubre, luego de que los Milwaukee Brewers derrotaran a los Tampa Bay Rays para conseguir su primer campeonato de Grandes Ligas.

¿Cómo contribuyeron los venezolanos al campeonato de Milwaukee?

La novena de Milwaukee se impuso por 4-1 en el quinto juego de la Serie Mundial y cerró la serie con cuatro victorias y una derrota. Siete meses después de celebrar el título del Clásico Mundial con Venezuela en Miami, los tres peloteros volvieron a levantar un trofeo, ahora con el uniforme de los Cerveceros.

William Contreras fue una de las figuras de la ofensiva y la defensiva de Milwaukee. El receptor terminó la Serie Mundial con un promedio de bateo de .381 y cuatro carreras impulsadas. Además, destacó detrás del plato al retirar a cuatro corredores en intentos de robo durante los primeros cuatro encuentros.

William Contreras tras ser campeón de la Serie Mundial 2026 con Milwaukee | AP

Por su parte, Jackson Chourio registró un promedio de .458 y conectó 11 imparables en la final. El jardinero consiguió al menos dos hits en cada uno de los primeros cuatro partidos, una racha que lo colocó junto a figuras históricas como Babe Ruth y Lou Gehrig. Sus 11 imparables igualaron la segunda mayor cantidad para un jugador en los primeros cinco encuentros de una Serie Mundial, solo por detrás de los 12 de Pepper Martin en 1931.

Antonio Senzatela también aportó al campeonato desde el bullpen, con cuatro apariciones sin permitir carreras limpias durante la postemporada. El lanzador derecho, quien llegó procedente de los Rockies de Colorado cerca de la fecha límite de cambios, alcanzó las 100.6 millas por hora, la mayor velocidad de su carrera.

William Contreras se lleva el MVP de la Serie Mundial

La actuación de Contreras fue reconocida con el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial. El venezolano se convirtió en el octavo receptor en obtener esta distinción y en el primero de su posición desde que Salvador Pérez lo consiguió con los Kansas City Royals en 2015.

El reconocimiento representó un contraste con su participación en el Clásico Mundial, torneo en el que terminó sin imparables en 13 turnos al bate y sin carreras impulsadas. En octubre, el receptor respondió con el madero y detrás del plato para convertirse en una de las figuras de la primera coronación de Milwaukee.

Jackson Chourio con el trofeo del Comisionado | AP

El campeonato también tuvo como protagonista al bullpen de los Cerveceros, cuyos relevistas cubrieron 65 de las 118 entradas del equipo durante la postemporada, con una efectividad colectiva de 1.38. El trabajo de Senzatela formó parte de una labor que permitió a Milwaukee distribuir la carga de pitcheo y sostener su camino hacia el título.

Antes de la hazaña venezolana, Alex Bregman y Luke Gregerson habían conseguido el doblete en 2017, cuando ganaron el Clásico Mundial con Estados Unidos y posteriormente la Serie Mundial con los Houston Astros. De acuerdo con el recuento citado de MLB, 30 jugadores han conquistado ambos torneos a lo largo de sus carreras, pero solo cinco lo han logrado en un mismo año calendario. Con Contreras, Chourio y Senzatela, Venezuela sumó tres nombres a ese grupo histórico.