El tercera base y el revista se unieron una selecta lista de ganadores tricolor

Luego de cinco emocionantes juegos, los Milwaukee Brewers se proclamaron campeones de la Serie Mundial 2026 tras vencer a los Tampa Bay Rays en el Tropicana Field de Florida, dejando un primer banderín en la historia de la franquicia de los Cerveceros y a Joey Ortiz y JoJo Romero como dos nuevos mexicanos que conquistaron el Clásico de Otoño.

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¿Cómo fue la participación de Ortiz y Romero en la Serie Mundial?

Lo dos representantes de México por parte del campeón de la Liga Nacional de las Grandes Ligas tuvieron una discreta participación en el diamante, sin embargo, ambos pudieron responder cuando fueron requeridos.

En el caso del tercera base y shortstop, Joey Ortiz, este tuvo un importante rol en el Juego 4 de la Serie, pues cometió un error durante los extra inning, mismo que ayudó a la vuelta de Tampa para obligar un quinto duelo en Florida. Ante su error el nacido en californio no fue parte del line up en el quinto juego, pero fue parte importante durante la postemporada de Milwaukee.

JoJo Romero en la Serie Mundial con Milwaukee | AP

Por su parte, Romero tuvo más protagonismo durante el cierre de la temporada 2026 de la MLB. El relevista lanzó en 4 juegos, acumulando 5.1 entradas lanzadas con solo 1 carrera limpia y 9 ponches, siendo una pieza fundamental en el bullpen del equipo. JoJo fue fundamental en el Juego 4 de la Serie de Campeonato donde los Brewers completaron la barrida contra Dodgers

Con la participación de ambos y el triunfo de Milwaukee, JoJo y Ortiz se convirtieron en los miembros 17 y 18 de la lista de peloteros mexicanos que se hacen del trofeo del Comisionado. Del mismo modo, ambos se volvieron el sexto y séptimo integrante de mexicanos no nacidos en México que lo consiguen.

Jackson Chourio y el campocorto Joey Ortiz con Milwaukee Brewers | AP

¿Cómo es la ascendencia de JoJo y Joey?

Joseph Anthony Ortiz, conocido como Joey Ortiz, nació en Garden Grove, California, Estados Unidos el 14 de julio de 1998, sin embargo cuenta con ascendencia mexicana, la cual le permitió ser parte del roster de México en el Clásico Mundial de Béisbol del 2026.

Joseph Abel Romero, conocido como JoJo Romero, nació en Camarillo, California, Estados Unidos un 9 de septiembre de 1996. Al igual que su compañero de equipos, su ascendencia mexicana le hizo hacerse de un lugar en el equipo Tricolor, solo que en la edición del 2023 del WBC.