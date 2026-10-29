El equipo de Wisconsin se unió a la lista de 24 equipos en ganar el título de la MLB

Los Milwaukee Brewers alcanzaron el primer campeonato de su historia después de más de medio siglo de existencia, un logro que marca un nuevo capítulo para la franquicia de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB). El equipo de Wisconsin consiguió superar a los Tampa Bay Rays y dejó atrás su condición de una de las organizaciones que nunca habían ganado una Serie Mundial, en una campaña que también destacó por las actuaciones individuales y la presencia de peloteros con raíces mexicanas.

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El título de los Brewers dejó varios datos para recordar, desde el tiempo que tuvo que esperar la franquicia para volver a disputar una Serie Mundial hasta los registros establecidos durante la postemporada. Además, el campeonato tuvo representación latinoamericana con jugadores venezolanos y beisbolistas de ascendencia mexicana que formaron parte del equipo.

A continuación, cinco datos que ayudan a dimensionar lo que significó el campeonato de Milwaukee y los acontecimientos que marcaron su camino hacia el título obtenidos de la mano de Mike Bárcena, especialista de béisbol .

Trofeo de la Serie Mundial MLB | AP

Milwaukee Brewers consiguió su primer campeonato después de más de 50 años

Uno de los datos más relevantes del campeonato es que los Milwaukee Brewers conquistaron el primer título de su historia. La franquicia, que debutó en las Grandes Ligas en 1969 bajo el nombre de Seattle Pilots antes de trasladarse a Milwaukee en 1970, tuvo que esperar décadas para alcanzar la cima del beisbol.

Los Brewers ya habían disputado una Serie Mundial en 1982, cuando se enfrentaron a los St. Louis Cardinals. En aquella ocasión, Milwaukee perdió la serie por cuatro juegos a tres y se quedó sin el campeonato.

Ahora, la organización volvió a protagonizar una instancia decisiva y consiguió el título que había buscado durante décadas. El resultado también representa un momento importante para sus aficionados, que vieron al equipo alcanzar por primera vez la cima de las Grandes Ligas.

Jugadores de Milwaukee celebrando su primera Serie Mundial | AP

JoJo Romero y Joey Ortiz tuvieron representación mexicana en el campeonato

El título de Milwaukee también contó con presencia de peloteros de ascendencia mexicana. JoJo Romero y Joey Ortiz, ambos nacidos en California, forman parte de los beisbolistas con raíces mexicanas vinculados con el campeonato de los Brewers.

En el caso de Ortiz, su relación con el beisbol mexicano también quedó de manifiesto durante el Clásico Mundial de Beisbol de 2026, cuando representó a la Selección Mexicana en el torneo internacional.

La presencia de jugadores con raíces mexicanas en equipos protagonistas de las Grandes Ligas permite identificar los vínculos entre el beisbol de Estados Unidos y México, tanto por la historia familiar de los peloteros como por su participación en competencias internacionales.

Joey Ortiz buscará coronarse con los Brewers | Especial

Los Brewers dejaron atrás al grupo de equipos sin una Serie Mundial

Con su campeonato, Milwaukee dejó de formar parte del grupo de franquicias que todavía no habían conquistado una Serie Mundial. Entre los equipos que continúan sin conseguir ese título se encuentran los San Diego Padres, los Seattle Mariners, los Colorado Rockies y los Tampa Bay Rays.

Cada una de estas organizaciones tiene una trayectoria particular dentro de las Grandes Ligas, pero comparte la ausencia de un campeonato de Serie Mundial. Los Padres han disputado la instancia en varias ocasiones sin conseguir el título, mientras que los Mariners y los Rockies también han llegado a etapas importantes de la postemporada sin coronarse.

Los Rays, por su parte, disputaron las Series Mundiales de 2008 y 2020, pero tampoco lograron quedarse con el campeonato.

Brice Turang celebrando primera carrera de los Brewers en el Juego 5 de la Serie Mundial | AP

Aaron Ashby estableció un registro de entradas sin permitir carrera

La consagración de Milwaukee vuelve a poner sobre la mesa la pregunta de cuál será la siguiente franquicia que consiga abandonar este grupo y conquistar por primera vez el máximo título del beisbol de las Grandes Ligas.

Otro de los datos destacados corresponde al lanzador zurdo Aaron Ashby, quien estableció una marca de 18 entradas consecutivas sin permitir carrera como relevista durante una misma postemporada, de acuerdo con el registro señalado en la información del campeonato.

Su desempeño lo colocó por encima de la marca que se atribuye a Andrew Miller, quien registró una racha de entradas sin permitir anotaciones durante la postemporada de 2016.

El trabajo de Ashby destacó por su capacidad para contener a los bateadores rivales cuando ingresó desde el bullpen. En el beisbol, mantener una racha de este tipo durante los playoffs representa un registro relevante para un relevista, debido a que cada entrada puede resultar determinante para el resultado de un encuentro.

Su actuación quedó entre los datos individuales que acompañaron la conquista de Milwaukee y que permiten dimensionar la importancia del pitcheo durante la postemporada.

Aaron Ashby, pitcher de los Milwaukee Brewers | AP

William Contreras destacó entre los venezolanos reconocidos en la Serie Mundial

La representación latinoamericana también ocupó un lugar importante en la historia del campeonato. William Contreras fue señalado como uno de los protagonistas venezolanos del título de Milwaukee, dentro de una tradición de peloteros de Venezuela que han conseguido reconocimientos en el escenario más importante de las Grandes Ligas.

Entre los antecedentes más destacados se encuentran Pablo Sandoval, quien fue reconocido como Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial de 2012 con los San Francisco Giants, y Salvador Pérez, quien obtuvo esa distinción en 2015 con los Kansas City Royals.

Ambos peloteros dejaron su nombre en la historia del beisbol gracias a sus actuaciones durante las respectivas Series Mundiales. La presencia de jugadores venezolanos en equipos campeones también refleja la importancia de Venezuela en el desarrollo de talento para las Grandes Ligas.

El campeonato de Milwaukee, por lo tanto, permite repasar tanto los logros colectivos de la franquicia como los registros individuales y la participación de peloteros latinoamericanos en la competencia.