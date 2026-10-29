Con la coronación de Milwaukee, ¿cuáles son los equipos que aún no han ganado una Serie Mundial?

El subcampeón, Tampa Bay, encabeza la lista de las franquicias que se han quedado cerca del banderín

Luego de una emocionante Serie Mundial prolongada a cinco juegos, los Milwaukee Brewers se proclamaron campeones de la Temporada 2026 tras derrotar a los Tampa Bay Rays en el Tropicana Field. Sin embargo, esto no solo consolidó una temporada espectacular para los Cerveceros, sino que también los sacó de la lista de equipos de las Grandes Ligas que nunca han sido campeones.

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¿Cuáles son los equipos que nunca han sido campeones?

La Serie Mundial de 2026 no solo llamó la atención porque se enfrentaron los equipos con los mejores récords de la Liga Nacional y la Liga Americana, sino también porque coronaría a un nuevo campeón de las Grandes Ligas.

Tanto Milwaukee como Tampa Bay llegaron sin saber lo que era levantar el Trofeo del Comisionado, pero sí lo que era disputar un Clásico de Otoño. Para los Brewers, esta fue la segunda ocasión en que lo intentaron, pues en 1982 cayeron ante los St. Louis Cardinals. Por su parte, los Rays llegaron a su tercer intento, tras perder en 2008 ante los Philadelphia Phillies y en 2020 ante los Los Angeles Dodgers.

Tampa Bay Rays tras perder la Serie Mundial 2026 | AP

Desafortunadamente, la historia solo tenía la fortuna reservada para uno de ellos: los Cerveceros, que resultaron victoriosos en cinco juegos y levantaron el título de la MLB en casa de los Rays. Además de sufrir la derrota, Tampa Bay se quedó por tercera vez con las ganas de ser campeón, por lo que comparte la lista de franquicias sin títulos con los Seattle Mariners, los San Diego Padres y los Colorado Rockies.

Para fortuna de Tampa Bay, si se toma en cuenta el año de fundación de cada franquicia, todavía es el equipo más joven de los cuatro y, por ende, el que menos tiempo lleva sin poder ser campeón. Por otro lado, los Padres acumulan más tiempo lejos del trofeo, con más de 50 años de existencia sin poder ganar una Serie Mundial.

San Diego Padres (1969): 57 años sin título.

Seattle Mariners (1977): 49 años; nunca han jugado una Serie Mundial.

Colorado Rockies (1993): 33 años sin título.

Tampa Bay Rays (1998): 28 años sin título.

Jugadores de Milwaukee celebrando su primera Serie Mundial | AP

¿Cómo fue la derrota de Tampa Bay ante Milwaukee?

Luego de ganar los primeros tres juegos y caer en entradas extra durante el Juego 4, los Cerveceros finalmente consiguieron la victoria en un quinto encuentro que dominaron de principio a fin. Su momento cumbre llegó en la parte alta de la sexta entrada, cuando anotaron las dos carreras definitivas para llevarse el triunfo por 4-1.