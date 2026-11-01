El receptor de Minnesota Vikings tenía la posibilidad de volver a San Francisco, pero decidió permanecer con su actual equipo

La fecha límite de intercambios de la Temporada 2026 de la NFL dejó múltiples movimientos entre las franquicias, pero también una operación que no logró concretarse. Jauan Jennings, receptor de Minnesota Vikings, rechazó regresar a San Francisco 49ers, a pesar de que ambas organizaciones habían alcanzado un principio de acuerdo para realizar el traspaso.

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De acuerdo con información de Jay Glazer, de Fox Sports, los Vikings y los 49ers tenían preparada la operación para que Jennings volviera a San Francisco. Sin embargo, el movimiento dependía de una videollamada entre el jugador, el entrenador Kyle Shanahan y el gerente general John Lynch, en la que el receptor debía dar su consentimiento para completar el intercambio.

Jennings decidió permanecer en Minnesota, equipo que mantiene su condición de invicto en la temporada, pese a que su participación en el ataque comandado por Kyler Murray ha sido limitada. El receptor ha estado presente en el 70.5 por ciento de las jugadas ofensivas de los Vikings, pero únicamente registra cuatro recepciones para 43 yardas en cinco partidos.

Jauan Jennings, en su etapa con los San Francisco 49ers | AP

¿Por qué Jauan Jennings rechazó regresar a San Francisco 49ers?

Aunque no se han dado a conocer públicamente los motivos específicos de su decisión, Jennings optó por continuar su etapa con Minnesota en lugar de regresar a la franquicia donde desarrolló las primeras cinco temporadas de su carrera profesional. Su negativa impidió concretar una operación que ya había sido negociada entre ambas organizaciones.

Durante su primera etapa con San Francisco 49ers, Jennings acumuló 210 recepciones, 2,581 yardas y 22 touchdowns, convirtiéndose en una de las principales opciones ofensivas de Brock Purdy. Su mejor temporada en yardas llegó en 2024, cuando registró 975, mientras que en 2025 consiguió nueve anotaciones por recepción.

Jauan Jennings, en su etapa con los San Francisco 49ers | AP

Los 49ers buscaban reforzar su ofensiva con Jauan Jennings

El posible regreso del receptor respondía a las necesidades de San Francisco en su cuerpo de receptores. Mike Evans presenta molestias en las costillas y el tendón de Aquiles, mientras que Deebo Samuel permanece fuera de actividad debido a una lesión en los isquiotibiales, situación que ha reducido las alternativas disponibles para el ataque de Kyle Shanahan.

Jennings ya había tenido diferencias contractuales con los 49ers durante el verano de 2025, cuando incluso solicitó un intercambio antes de alcanzar un acuerdo basado en incentivos. Posteriormente, tras explorar la agencia libre, firmó un contrato por una temporada y hasta 13 millones de dólares con Minnesota Vikings, franquicia con la que decidió continuar pese al interés de San Francisco.

El intercambio frustrado se sumó a una jornada de movimientos importantes en la NFL, entre ellos la llegada de Quenton Nelson a Seattle Seahawks, el traspaso de Jeffery Simmons a Chicago Bears y la incorporación de Marvin Harrison Jr. a Houston Texans.