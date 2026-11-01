Lo que pintaba para ser un choque entre candidatos de la NFC ahora enfrenta a dos equipos urgidos de una victoria

El Sunday Night Football de la Semana 8 de la NFL tendrá como protagonistas a Philadelphia Eagles y Washington Commanders, en un duelo divisional que podrá seguirse en México a través de ESPN y por streaming en Disney+. El encuentro se disputará este domingo 1 de noviembre a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, en el Northwest Stadium.

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Lo que al inicio de la temporada se perfilaba como un enfrentamiento entre dos aspirantes a los playoffs de la Conferencia Nacional terminó convertido en una batalla por salir del fondo del Este. Philadelphia llega con marca de 2-5 y cinco derrotas al hilo, mientras Washington registra un triunfo, cuatro derrotas y un empate (1-4-1).

¿Podrán los Eagles evitar su sexta derrota consecutiva?

Philadelphia Eagles en el Northumberland Development Project | AP

La situación de Philadelphia es especialmente delicada, pues una nueva caída extendería su mala racha a seis partidos. La última vez que los Eagles perdieron al menos seis encuentros consecutivos fue en 2012, cuando llegaron a acumular ocho derrotas seguidas; por eso, el equipo de Nick Sirianni necesita reaccionar cuanto antes.

Washington tampoco atraviesa un buen momento. Los Commanders tienen marca de 1-4-1 y llegan después de una semana de descanso, aunque su último resultado fue una derrota; ahora buscarán aprovechar su condición de locales para alejarse del último puesto divisional.

En cuanto a las bajas, Philadelphia no contará con el receptor DeVonta Smith, Dontayvion Wicks, Britain Covey, el linebacker Jihaad Campbell y el esquinero Jonathan Jones. Saquon Barkley, quien apareció en el reporte por molestias en el tendón de la corva y la espalda, recibió autorización para jugar, por lo que estará disponible.

Giants y Commanders lucharon hasta el final, pero terminaron empatados | AP

Commanders y Eagles protagonizarán su quinto Sunday Night Football

Del lado de Washington, el tackle defensivo Javon Kinlaw fue descartado por una lesión en la rodilla, mientras que el ala cerrada John Bates, los receptores Treylon Burks y el tackle defensivo Jer'Zhan Newton aparecen como cuestionables. Daron Payne también está en duda por molestias en el pie, por lo que su participación será una de las situaciones a seguir.