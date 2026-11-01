Eagles toman una decisión sobre el futuro de Saquon Barkley y descartan su salida antes del cierre de cambios

Saquon Barkley aportó puntos con Eagles ante Dallas | APSaquon Barkley aportó puntos con Eagles ante Dallas | AP

Pese al complicado momento que atraviesa la franquicia y los rumores sobre una posible reconstrucción, Philadelphia no contempla desprenderse de su corredor estrella

La mala temporada de los Philadelphia Eagles abrió la puerta a especulaciones sobre una posible salida de sus principales figuras, pero Saquon Barkley no será uno de los sacrificados. De acuerdo con reportes, la franquicia tomó la decisión de no negociar al corredor antes de la fecha límite de cambios de la NFL, programada para el próximo 10 de noviembre.

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Barkley no entra en los planes de intercambio de Philadelphia

La decisión llega en un momento complicado para los Eagles, que tienen marca de 2-5 y acumulan cinco derrotas consecutivas.

Ante la posibilidad de quedar fuera de la pelea por los playoffs, el gerente general Howie Roseman analiza movimientos para conseguir selecciones del Draft y comenzar a preparar el futuro de la organización.

Philadelphia Eagles en el Northumberland Development Project | AP

Sin embargo, Philadelphia considera que todavía cuenta con talento suficiente para competir nuevamente en 2027 y Saquon Barkley forma parte de ese proyecto. El corredor de 29 años tiene contrato vigente hasta 2028, después de firmar una extensión por dos temporadas y 41.2 millones de dólares.

Las lesiones también han complicado la temporada del corredor

El rendimiento de Barkley ha estado lejos de lo que consiguió en sus primeras campañas con Philadelphia. En cinco partidos disputados registra apenas 244 yardas terrestres y un touchdown, además de perderse dos encuentros por una lesión en el tendón de la corva y presentar molestias en la espalda.

¿Qué necesita Saquon Barkley para establecer la marca de yardas terrestres en una temporada? | AP