En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el partido que abrirá la Semana 9

Arranca una nueva semana de NFL y oficialmente estamos en la segunda mitad de la temporada regular. Ante esto, los equipos que quieren acceder a postemporada ya no se pueden permitir derrotas, tal es el caso de los Jacksonville Jaguars, quienes visitarán a unos lastimados Baltimore Ravens. El juego de Thursday Night Football se podrá ver en punto de las 19:15 horas y se podrá seguir por FOX y FOX One.

Así llegan los equipos

Los Jaguars llegan al duelo de Semana 9 como los claros candidatos a llevarse el título de la AFC Sur, luego de tener tres victorias de ventaja sobre Houston y Colts. Con una victoria este jueves podría dar un paso adelante para asegurar el campeonato divisional, el segundo consecutivo del equipo.

Jacksonville llega al partido de este jueves luego de haber sumado una victoria importante ante los Colts. Con el resultado de 42-7, volvieron a la senda de la victoria pues una semana antes cayeron ante Houston. De esta forma, Jacksonville ya presume de cinco triunfos y dos derrotas.

Jugadores de los Jacksonville Jaguars celebran con Cam Little ante Eagles en Londres | AP

Baltimore por su parte, no sólo sumó su tercera derrota consecutiva para caer a un récord de 4-4, sino que también perdieron para el resto de la temporada a Lamar Jackson. El QB sufrió una lesión en el pulgar que requerirá cirugía poniendo fin a su temporada.

Este miércoles, el equipo contrató a Jacoby Brissett quien llega proveniente de los Cardinals, sin embargo, el veterano no apunta a jugar este jueves. De esta forma, el QB titular deberá ser Joe Fagnano, quien inició la semana pasada completando sólo 10 pases para 91 yardas y una intercepción.

Baltimore deberá depender exclusivamente de Derrick Henry y su defensiva para poder soñar con la victoria. A pesar de que es último en el Norte de la AFC, Baltimore sólo está dos juegos por detrás del líder, por lo que no están listos para aventar la temporada por la ventana.

Baltimore empata el encuentro en el final del cuarto cuarto | AP

Historial entre Jaguars y Ravens

Además de la actualidad de ambos equipos, Jacksonville llega con ventaja al duelo en el historial entre ambos. De 24 enfrentamientos, los Jaguars han logrado llevarse el triunfo en 13 ocasiones por 11 de los Baltimore Ravens.

Pese al historial, Baltimore presume de haber ganado el último juego entre ambos. El cuadro de Maryland se llevó el triunfo por 23-7 en el 2023. Además, han ganado tres de los últimos cinco duelos ante Jacksonville.

Balón de futbol americano con el logo de la NFL | AFP