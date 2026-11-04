Tras iniciar con un récord de 0-7, el equipo de los Ángeles se hunde en la NFL

Una temporada para el olvido. Pese a que aún queda media campaña de NFL aún por disputarse, los Chargers de Los Ángeles ya piensan en el próximo año luego de iniciar con cero victorias y siete derrotas. Sin embargo, aunque la postemporada ya no es una opción, el equipo angelino buscará evitar cerrar el año sin victorias.

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El pésimo arranque de los Chargers

Los Cargadores llegaron a la temporada 2026 con altas expectativas luego de haber clasificado a la postemporada el año pasado. Aunque fueron eliminados en primera ronda, con un nuevo año de Jim Harbaugh al mando, la ilusiones estaban por los cielos, sin embargo, esto rápidamente cambió.

El cuadro de los Ángeles tuvo su primer golpe de realidad en la Semana 1 luego de perder ante unos Cardinals que apuntaban a terminar el año como uno de los peores equipos de la liga. En las siguientes semanas tuvieron quizá derrotas presupuestadas ante equipos como Bills, Seahawks, Chiefs y Broncos, pero el problema es que sólo han competido en dos de sus siete juegos, con los otros cinco cayendo por dos posesiones.

Justin Herbert con Los Angeles Chargers | AP

¿Pueden terminar sin victorias?

Tras el inicio de terror de los Chargers, el equipo ya voltea a ver el resto de la temporada para saber si podrán llevarse al menos una victoria antes de que acabe el año. En el papel hay al menos un par de juegos que el equipo podría ganar, pero también hay juegos que podrían llevar al cuadro angelino a tener la peor temporada se su historia.

De momento, el juego de Semana 9 parece una derrota segura, esto ya que se enfrentarán a los Texans que van de menos a más y tienen una de las mejores defensas de la Liga. Además, los juegos ante los Patrios, 49ers, Chiefs y Broncos podrían terminar también en descalabros llevando a los Chargers a un récord de 0-12.

Jim Harbaugh, entrenador en jefe de los Charges, previo al partido ante los Raiders | AP

En otros partidos que podrían terminar tanto a favor de los Chargers como en contra, están los juegos ante Tampa Bay, Raiders que, de no ganar estos encuentros se pondrían a un juego de igualar el peor registro de derrotas en su historia el cual ocurrió en el 2000 cuando terminaron 1-15.

En esta segunda mitad de temporada hay, al menos tres juegos que deberían sí o sí, ser victorias. En 15 días se medirán ante unos Ravens que no tendrán a Lamar Jackson y posiblemente estén con un QB con menos de 5 juegos en su bolsillo. Además, los Chargers jugarán ante los Jets y Miami dos de los peores equipos de la NFL, sólo superando al cuadro angelino.

Aunque en la NFL todo puede pasar, tras el pésimo arranque de los Chargers, la posibilidad de terminar el año sin victorias está latente con lo que se convertirían en el primer equipo desde los Browns en quedarse sin victorias.