El propietario de Dallas descartó realizar un cambio de entrenador a mitad de temporada, pese a la derrota de Dallas ante Arizona

Jerry Jones no contempla despedir a Brian Schottenheimer, a pesar del complicado momento que atraviesan los Dallas Cowboys en la temporada 2026 de la NFL. Después de la derrota por 33-30 ante Arizona Cardinals, el propietario dejó claro que un cambio no está entre sus planes inmediatos.

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"Eso no está en mi mente en este momento", respondió Jones, quien también reconoció que el resultado representa un fracaso colectivo.

El empresario evitó señalar directamente a Schottenheimer y consideró que las responsabilidades deben repartirse entre todos los integrantes de la organización.

Brian Schottenheimer, coach de Dallas, dando indicaciones | Especial

Jerry Jones recuerda el único despido de un entrenador a mitad de temporada

Para explicar su postura, Jones recordó que solamente ha despedido a un entrenador durante el transcurso de una campaña desde que tomó el control de los Cowboys. Se trata de Wade Phillips, quien dejó el cargo en noviembre de 2010, cuando Dallas atravesaba un inicio de temporada de 1-7.

"No estoy orgulloso de ello, pero hice un cambio con Wade Phillips a mitad de temporada y no veo que eso vaya a suceder aquí", explicó el propietario.

Jerry Jones, dueños de los Cowboys Dallas | AP

Además, Jones defendió a su entrenador en jefe de las críticas que comenzaron a multiplicarse después del tropiezo ante Arizona.

"Mucha gente le falló a Brian hoy, así que por cualquier crítica que queramos hacerle, todos podemos ponernos en la fila", señaló.

Cowboys protagonizó una remontada histórica en contra ante Cardinals

Dak Prescott jugando para los Cowboys | AP

La derrota que provocó los cuestionamientos llegó después de que Dallas desperdiciara una ventaja de 24-10 cuando restaban 14 minutos y 20 segundos del último cuarto. Arizona reaccionó, consiguió igualar el marcador con una anotación de Michael Wilson a seis segundos del final y terminó llevándose el triunfo 33-30 en tiempo extra.