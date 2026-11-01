Momentos de tensión se vivieron en el duelo entre Detroit Lions y Minnesota Vikings, luego de que Jack Campbell sufriera una aparatosa lesión que obligó al personal médico a ingresar al terreno de juego. El defensivo quedó tendido sobre el césped y tuvo que ser retirado en camilla.
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La acción ocurrió durante el último cuarto, cuando Campbell participó en una jugada defensiva para detener al ala cerrada T.J. Hockenson. Tras el contacto, el linebacker cayó y permaneció inmóvil, lo que encendió las alarmas entre los jugadores y aficionados.
¿Qué le pasó a Jack Campbell ante Minnesota Vikings?
La gravedad de la escena provocó que los jugadores de ambos equipos se acercaran para rodear al defensivo, mientras los servicios médicos lo atendían sobre el terreno de juego. El estadio quedó en silencio ante la preocupación por su estado de salud.
Después de recibir atención médica, Campbell fue colocado en una camilla y retirado del campo. Sus compañeros de Detroit se acercaron para mostrarle su apoyo antes de que abandonara el emparrillado.
¿Cuál es el estado de salud del linebacker de Detroit?
Hasta el momento, no se había dado a conocer un diagnóstico oficial sobre la lesión de Campbell ni el tiempo que podría permanecer fuera de actividad. Por ello, existe incertidumbre sobre la gravedad del problema que sufrió durante el encuentro.
La posible baja representa un golpe importante para Detroit, pues Campbell es una de las piezas de su defensiva. Su evolución será fundamental para conocer si podrá regresar pronto a la actividad o tendrá que perderse los próximos compromisos de los Lions.