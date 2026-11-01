Jack Campbell enciende las alarmas en los Lions con una escalofriante lesión ante los Vikings

Jack Campbell fue inmovilizado por los médicos del equipo | AP

El linebacker de Detroit tuvo que abandonar el emparrillado en camilla después de quedar inmóvil tras una jugada durante el último cuarto

Momentos de tensión se vivieron en el duelo entre Detroit Lions y Minnesota Vikings, luego de que Jack Campbell sufriera una aparatosa lesión que obligó al personal médico a ingresar al terreno de juego. El defensivo quedó tendido sobre el césped y tuvo que ser retirado en camilla.

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La acción ocurrió durante el último cuarto, cuando Campbell participó en una jugada defensiva para detener al ala cerrada T.J. Hockenson. Tras el contacto, el linebacker cayó y permaneció inmóvil, lo que encendió las alarmas entre los jugadores y aficionados.

¿Qué le pasó a Jack Campbell ante Minnesota Vikings?

La gravedad de la escena provocó que los jugadores de ambos equipos se acercaran para rodear al defensivo, mientras los servicios médicos lo atendían sobre el terreno de juego. El estadio quedó en silencio ante la preocupación por su estado de salud.

Después de recibir atención médica, Campbell fue colocado en una camilla y retirado del campo. Sus compañeros de Detroit se acercaron para mostrarle su apoyo antes de que abandonara el emparrillado.

Jack Campbell fue atendido inmediatamente por los médicos del equipo | AP

¿Cuál es el estado de salud del linebacker de Detroit?

Hasta el momento, no se había dado a conocer un diagnóstico oficial sobre la lesión de Campbell ni el tiempo que podría permanecer fuera de actividad. Por ello, existe incertidumbre sobre la gravedad del problema que sufrió durante el encuentro.

Momento del golpe en donde Jack Campbell quedó lesionado | Captura