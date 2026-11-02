¿Quién podría tomar las riendas de Dallas Cowboys si Brian Schottenheimer es despedido? Estos son los candidatos para 2027

Brian Schottenheimer ha recibido críticas por su trabajo al frente de Cowboys | AP

Si Jerry Jones decide hacer un cambio para la próxima campaña, estos son algunos nombres que podrían aparecer en el radar de la franquicia

La derrota ante Arizona y el irregular desempeño de Dallas durante la primera mitad de la temporada han incrementado los cuestionamientos sobre Brian Schottenheimer. El equipo tiene marca de 3-5 y el trabajo del entrenador ya está bajo la lupa de aficionados y analistas.

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Schottenheimer se encuentra en su segundo año de un contrato por cuatro temporadas que firmó en 2025. Sin embargo, si Jerry Jones y la directiva consideran que el proyecto necesita un cambio de rumbo, el puesto de entrenador en jefe podría quedar vacante para 2027.

Entre los perfiles aparecen coordinadores defensivos, antiguos entrenadores en jefe y especialistas que podrían recibir su primera oportunidad al frente de una franquicia.

¿Quiénes son los posibles candidatos para ser head coach de Dallas?

Sean McDermott: El antiguo entrenador en jefe de los Buffalo Bills aparece como una alternativa con experiencia. Durante su etapa en Buffalo consiguió siete temporadas consecutivas con al menos 10 victorias, entre 2019 y 2025, además de desarrollar una ofensiva competitiva alrededor de Josh Allen.

Sean McDermott, exentrenador de Buffalo Bills | AP

Anthony Campanile: Actualmente coordinador defensivo de los Jacksonville Jaguars, ha llamado la atención por el trabajo realizado con esa unidad. Su experiencia también incluye su paso por Green Bay, donde trabajó con los linebackers y contribuyó al desarrollo de jóvenes defensivos.

Aden Durde: El coordinador defensivo de los Seattle Seahawks tiene antecedentes con Dallas, donde trabajó entre 2021 y 2023 bajo las órdenes de Dan Quinn. Su conocimiento de la organización y su experiencia en Seattle podrían convertirlo en una alternativa.

Steve Spagnuolo: El coordinador defensivo de los Kansas City Chiefs cuenta con una amplia trayectoria en la NFL y tres anillos de Super Bowl. Ya tuvo experiencia como entrenador en jefe de los St. Louis Rams y podría representar una opción para un equipo que busque experiencia.

Los Kansas City Chiefs extendieron el contrato de Steve Spagnuolo | AP

Dan Quinn: El actual entrenador en jefe de los Washington Commanders ya conoce perfectamente a los Cowboys, pues dirigió su defensiva entre 2021 y 2023. Su regreso sería una posibilidad particular, especialmente por la relación que construyó con Jerry Jones y varios jugadores.

Brian Flores: El coordinador defensivo de los Minnesota Vikings también podría aparecer entre las alternativas. Fue entrenador en jefe de los Miami Dolphins entre 2019 y 2021 y ha destacado por su trabajo defensivo en Pittsburgh y Minnesota.

Brian Flores, coordinador defensivo de los Vikings | AP

Chris Shula: El coordinador defensivo de Los Ángeles Rams ha crecido bajo la dirección de Sean McVay y acumula varios años de experiencia en el equipo angelino. Es nieto del legendario Don Shula y pertenece a una nueva generación de entrenadores que han desarrollado su carrera dentro de la NFL.