Los Rams superan un mal comienzo y remontan ante los Chargers, quienes aún no ganan

Kyren Williams anota un touchdown en el duelo ante Los Angeles Chargers | AP

En el duelo angelino, los de Matthew Sttaford se han quedado con el resultado a favor

Matthew Stafford lanzó para 157 yardas y un touchdown, Blake Corum y Kyren Williams corrieron para anotar y los Rams de Los Ángeles superaron un comienzo lento para lograr una victoria de 24-9 sobre los Chargers de la misma ciudad, que siguen sin ganar, el domingo.

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Las estadísticas de los Rams que les dieron la victoria

Puka Nacua logró 11 recepciones para 80 yardas y un touchdown para los Rams (4-4), quienes ganaron dos partidos consecutivos por primera vez en la temporada tras remontar ante sus compañeros de estadio, los SoFi Stadium.

Los Rams han ganado dos de las tres ediciones de este derbi de Los Ángeles desde que ambos equipos se mudaron hace una década.

Puka Nacua recibe el ovoide ante la marca de Tony Jefferson | AP

Los Rams ni siquiera lograron un primer down hasta que perdían 9-3 en los últimos instantes de la primera mitad, pero consiguieron tres series ofensivas que terminaron en touchdown para tomar el control. Corum, quien corrió para 73 yardas, anotó un touchdown de 23 yardas antes de que Nacua recibiera un pase de touchdown de 18 yardas al final del tercer cuarto.

El pésimo inicio de los Chargers

Justin Herbert lanzó para 257 yardas y sufrió dos intercepciones para los Chargers (0-7), quienes regresaron tras su semana de descanso y extendieron su peor inicio de temporada desde el año 2000. Si bien la ofensiva liderada por Mike McDaniel mostró señales de vida con 295 yardas, los Bolts siguen siendo el único equipo sin victorias en la NFL después de que su defensa no pudiera detener a la ofensiva de los Rams, que no contaba con el lesionado Davante Adams.

Los dos equipos de la NFL de Los Ángeles no tienen rivalidad a pesar de su cercanía geográfica, y ambas ofensivas tuvieron un mal comienzo con intercepciones tempranas. Quentin Lake preparó el terreno para el primer gol de campo de los Rams al interceptar un pase corto de Herbert y devolverlo 45 yardas.

Blake Corum hace una jugada individual para los Rams ante los Chargers | AP

Herbert ha lanzado una intercepción en los siete partidos de esta temporada, pero los Chargers también han tenido problemas para correr el balón. McDaniel, quien mantuvo las funciones de coordinador ofensivo a pesar del inicio sin victorias de los Bolts, ordenó dos jugadas de engaño consecutivas que permitieron a los Chargers acercarse a su segundo gol de campo en el segundo cuarto.