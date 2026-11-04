Entramos en la segunda mitad de la temporada y los equipos quieren encaminarse rumbo a la postemporada

Arranca una nueva semana de la NFL y los verdaderos candidatos al Super Bowl empiezan a encaminarse rumbo a la postemporada, mientras que otros equipos, plagados de lesiones, prácticamente dicen adiós a sus campañas. Esta semana, además, la NFL regresa a Europa para jugar en Madrid.

La semana arranca en Baltimore

La semana 9 de la NFL arrancará este jueves 5 de noviembre con un partido que, en el papel pintaría de postemporada, sin embargo, con la reciente lesión de Lamar Jackson, ha perdido lo atractivo y ahora los Jacksonville Jaguars apuntan a aplastar a los Baltimore Ravens. El juegos de Jueves por la Noche, se podrá ver en punto de las 19:15 horas y se podrá seguir en transmisión por DAZN, FOX y FOX One

La actividad continuará el domingo 8 de noviembre y tendremos partidos desde muy temprano. Los Cincinnati Bengals se medirán ante los Atlanta Falcons en el Santiago Bernabéu, en lo que será el antepenúltimo juego internacional de la temporada. Tras el juego en Madrid, que se jugará en punto de las 08:30 horas de México sólo quedarán los juegos en Alemania y México.

Primer juego de NFL en Madrid | AP

Juegos de mediodía

Una vez terminado el partido en Europa, la NFL tendrá siete juegos en simultáneo aunque ninguno de ellos parece llevarse los reflectores. Equipos como Kansas City, Detroit Lions, Dallas Cowboys y los Rams verán acción buscando tener una nueva victoria que los encamine a postemporada.

Juegos a las 12:00 horas del centro de México Detroit Lions vs. Miami Dolphins (DAZN y Sunday Ticket)

Cleveland Browns vs. New Orleans Saints (DAZN y Sunday Ticket)

New York Giants vs. Philadelphia Eagles (DAZN y Sunday Ticket)

Denver Broncos vs. Carolina Panthers (DAZN y Sunday Ticket)

Dallas Cowboys vs. Indianapolis Colts (DAZN, Sunday Ticket, FOX+ y FOX One)

New York Jets vs. Kansas City Chiefs (DAZN, Sunday Ticket FOX y FOX One)

Los Angeles Rams vs. Washington Commanders (DAZN, Sunday Ticket, ViX Premium y NU9VE)

Brian Schottenheimer alienta a los jugadores de Cowboys | AP

Ya el domingo por la tarde, la actividad seguirá con el duelo entre Houston Texans y Los Angeles Chargers dos de los equipos más decepcionantes de la temporada. Al mismo tiempo Green Bay Packers se medirá ante los New England Patriots en uno de los juegos más atractivos de la semana. Finalmente, la actividad de la tarde cerrará con los duelos entre Las Vegas Raiders vs. San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals vs. Seattle Seahawks.

Juegos en Prime Time

La actividad de la NFL de esta semana terminará con los dos partidos de la noche. El domingo Tampa Bay Buccaneers se enfrentará a Chicago Bears, mientras que el lunes 9 de noviembre, los Buffalo Bills se verán las caras contra Minnesota Vikings. Ambos juegos se disputarán en punto de las 19:15 horas y se podrán seguir por DAZN, ESPN 2 y Disney Premium.