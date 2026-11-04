La franquicia acordó adquirir al veterano de Arizona Cardinals, quien podría convertirse en su nuevo titular para la segunda mitad de la campaña

Los Baltimore Ravens tuvieron que salir al mercado en busca de soluciones para una de sus mayores crisis de la temporada 2026. La franquicia acordó un intercambio con los Arizona Cardinals para adquirir al quarterback Jacoby Brissett, quien llegará para cubrir las numerosas bajas que tiene el equipo en esa posición.

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La decisión llegó después de que Baltimore perdiera a Lamar Jackson por una lesión en el pulgar de su mano derecha que requirió cirugía, mientras que Tyler Huntley también quedó fuera por el resto de la campaña debido a una lesión en un dedo del pie. La situación dejó a los Ravens con muy pocas alternativas para continuar compitiendo.

Jacoby Brissett llega para cubrir las bajas de Baltimore

Jacoby Brissett | AP

El movimiento no podrá ayudar a los Ravens para su compromiso de este jueves ante Jacksonville Jaguars, pues el acuerdo se espera completar durante el fin de semana. Para ese encuentro, el novato Joe Fagnano será el encargado de iniciar como quarterback, pese a que también presentó molestias en el tobillo.

Brissett, de 33 años, llegará con experiencia de 11 temporadas en la NFL y después de iniciar los primeros ocho partidos de la campaña con Arizona. En ese periodo acumuló mil 719 yardas por pase, 10 touchdowns y siete intercepciones, con un porcentaje de pases completos del 63.3 por ciento.

Lamar Jackson sale otra vez lesionado con los Ravens | AP

¿Por qué Arizona Cardinals dejó ir a Jacoby Brissett?

La salida del quarterback también se explica por el cambio de planes de Arizona, que decidió colocar a Gardner Minshew como titular después de la victoria sobre Dallas Cowboys. Minshew ingresó durante ese encuentro cuando los Cardinals perdían 17-3 y encabezó una remontada que terminó con triunfo de 33-30 en tiempo extra.

Jacoby Brissett renueva con Cardinals | AP

El entrenador Mike LaFleur también promovió al novato Carson Beck como segundo quarterback, por lo que Brissett quedó relegado al tercer puesto de la profundidad de plantilla. Esa situación abrió la puerta para que Baltimore negociara su incorporación y aprovechara la disponibilidad de un pasador con experiencia.