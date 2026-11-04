Arizona Cardinals, a un triunfo de hacer historia en la NFL, ¿podrán alcanzar las 600 victorias ante Seattle?

La franquicia de Arizona está a las puertas de una cifra histórica en la temporada 2026, pero tendrá que superar a los Seahawks en su visita a Seattle

Los Arizona Cardinals están ante una oportunidad histórica. Este domingo visitarán a los Seattle Seahawks con la posibilidad de conseguir su victoria número 600 en temporada regular, una cifra que representaría un logro importante para una franquicia que ha pasado más de un siglo en el futbol americano profesional.

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Los Cardinals forman parte de las organizaciones más antiguas de la NFL junto con los Chicago Bears, pues ambas participaron en la primera temporada de la liga en 1920. Sin embargo, Arizona tiene una historia todavía más longeva como franquicia, ya que sus orígenes se remontan a 1898, antes de incorporarse a la NFL.

A pesar de su antigüedad, el equipo de Arizona no se ha caracterizado por ser uno de los más ganadores de la competencia. Apenas suma 599 triunfos en temporada regular, por lo que necesita una victoria más para alcanzar una marca que solamente nueve franquicias han conseguido hasta ahora.

Tyler Allgeier consigue una anotación para Cardinals | AP

¿Qué equipos tienen más victorias en temporada regular en la NFL?

La lista histórica es encabezada por los Green Bay Packers, que superan las 800 victorias y mantienen una de las trayectorias más exitosas de la liga. Los Cardinals aparecen en el décimo puesto de este registro, con la posibilidad de incorporarse a un grupo todavía más exclusivo si consiguen vencer a Seattle.

Equipos con más victorias en temporada regular

Green Bay Packers: 824

Chicago Bears: 815

New York Giants: 732

Pittsburgh Steelers: 697

Philadelphia Eagles: 651

Washington Commanders: 648

San Francisco 49ers: 648

Los Ángeles Rams: 640

Detroit Lions: 620.

Arizona Cardinals: 599

¿Cómo llegan Cardinals y Seahawks a su enfrentamiento?

Jugadores de Arizona Cardinals celebrando una anotación | AP

Arizona llegará motivado después de conseguir una espectacular victoria de 33-30 en tiempo extra frente a los Dallas Cowboys. Los Cardinals remontaron una desventaja de 17-3 y encontraron en Gardner Minshew a su figura, luego de que el quarterback lanzara tres pases de anotación para comandar la reacción.