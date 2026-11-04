Los Arizona Cardinals están ante una oportunidad histórica. Este domingo visitarán a los Seattle Seahawks con la posibilidad de conseguir su victoria número 600 en temporada regular, una cifra que representaría un logro importante para una franquicia que ha pasado más de un siglo en el futbol americano profesional.
Los Cardinals forman parte de las organizaciones más antiguas de la NFL junto con los Chicago Bears, pues ambas participaron en la primera temporada de la liga en 1920. Sin embargo, Arizona tiene una historia todavía más longeva como franquicia, ya que sus orígenes se remontan a 1898, antes de incorporarse a la NFL.
A pesar de su antigüedad, el equipo de Arizona no se ha caracterizado por ser uno de los más ganadores de la competencia. Apenas suma 599 triunfos en temporada regular, por lo que necesita una victoria más para alcanzar una marca que solamente nueve franquicias han conseguido hasta ahora.
¿Qué equipos tienen más victorias en temporada regular en la NFL?
La lista histórica es encabezada por los Green Bay Packers, que superan las 800 victorias y mantienen una de las trayectorias más exitosas de la liga. Los Cardinals aparecen en el décimo puesto de este registro, con la posibilidad de incorporarse a un grupo todavía más exclusivo si consiguen vencer a Seattle.
Equipos con más victorias en temporada regular
Green Bay Packers: 824
Chicago Bears: 815
New York Giants: 732
Pittsburgh Steelers: 697
Philadelphia Eagles: 651
Washington Commanders: 648
San Francisco 49ers: 648
Los Ángeles Rams: 640
Detroit Lions: 620.
Arizona Cardinals: 599
¿Cómo llegan Cardinals y Seahawks a su enfrentamiento?
Arizona llegará motivado después de conseguir una espectacular victoria de 33-30 en tiempo extra frente a los Dallas Cowboys. Los Cardinals remontaron una desventaja de 17-3 y encontraron en Gardner Minshew a su figura, luego de que el quarterback lanzara tres pases de anotación para comandar la reacción.
Por su parte, Seattle atraviesa un momento irregular y llegará después de sufrir una derrota de 34-17 frente a los Chicago Bears, resultado que dejó su marca en cuatro triunfos y cuatro derrotas. Los Seahawks buscarán recuperarse ante su afición, mientras Arizona, que tiene récord de 3-5, intentará aprovechar el impulso de su última presentación.